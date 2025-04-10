Стало известно, куда отправляют служить мужчин в возрасте 50+

Мобилизация украинских мужчин старше 50 лет возможна, однако она имеет свои особенности, отметил юрист Сергей Ланкин.

Мобилизация в Украине

По его словам, мобилизационный возраст в Украине составляет от 25 до 60 лет. Поэтому мужчины после 50 должны находиться на военном учете, проходить медкомиссию и обновлять свои военно-учетные данные.

Впрочем, как пояснил эксперт, в реальности в боевые подразделения мужчин в возрасте от 50 до 60 лет обычно не привлекают. Такой подход предусмотрен не законом, а директивой командующего Сухопутными войсками, которая была издана в 2024 году. Согласно документу, военнослужащих этой возрастной категории преимущественно направляют на тыловые должности — в логистику, части обеспечения, учебные заведения, а также в ТЦК и СП.

Как говорит юрист, причина такого подхода – состояние здоровья. У многих мужчин после 50 уже могут быть хронические заболевания или травмы, поэтому они, как правило, признаются пригодными для службы только в подразделениях обеспечения.

Кроме того, как сообщил Ланкин, в ТЦК и СП существует определенная практика: мужчин в возрасте 55 лет и старше, в том числе 57–58 лет, пытаются не призывать вообще. Это связано с тем, что предельный возраст пребывания на военной службе – 60 лет. Следовательно, в случае заключения контракта (в настоящее время его подписывают минимум на три года) такой военнослужащий может быть сразу уволен после достижения 60-летнего возраста.

Такая же ситуация и с мобилизацией — призыв лиц предпенсионного возраста не считается целесообразным, ведь они могут быть демобилизованы вскоре из-за возраста или состояния здоровья.

Кстати, юрист подчеркнул, что военнослужащий в возрасте 50+ лет может выбрать специальность только в случае добровольного подписания контракта. Если же человека мобилизуют — он сначала попадает в учебный центр, где уже определяется его будущая специализация.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что мужчин в возрасте 50+ продолжают мобилизовать на общих условиях.



