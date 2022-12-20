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Стало известно куда направят американские грандовые $2 млрд

В Государственный бюджет Украины поступил второй транш грантовых средств общей суммой $4,5 млрд

сегодня, 17:11
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Автор:

Моесеенко Валентина

В Украину вошел во второй транш из гранта общим размером 4,5 млрд дол. США. Эти деньги предоставлены Соединенными Штатами Америки через Целевой фонд Всемирного банка, в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине", пишут "Комментарии".

Стало известно куда направят американские грандовые $2 млрд

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Полученная сумма, по информации Кабмина, главным образом пойдет на пенсионные выплаты и финансирование зарплат специалистам гражданской защиты, кроме того и покрытие расходов по предоставленным медицинским услугам и по программе медицинских гарантий. Проводить первоочередные социальные платежи во время активных боевых действий в стране и еще и энергетического кризиса для Украины крайне важно.

"С первых дней преступного вторжения РФ в Украину, Соединенные Штаты поддерживают нас по всем возможным направлениям, в том числе оказывая финансовую помощь для госбюджета в форме грантов. Такая помощь чрезвычайно важна, ведь не только позволяет сохранить возможность вовремя и в полном объеме осуществлять приоритетные социальные платежи, но еще и не увеличивает дальнейшую долговую нагрузку на госбюджет", — отмечает Министр финансов Украины Сергей Марченко.

В общем, с начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила от Соединенных Штатов Америки уже $ 12 млрд в форме грантов. Таким образом, США являются самым большим донором прямой бюджетной помощи среди всех стран-партнеров в 2022 году.

Читайте на портале "Комментарии" — в МИДе объяснили, почему так и не заработал обещанный США ленд-лизВ настоящее время Украина бесплатно получает оборонную помощь по другим программам, не предусматривающим возмещение стоимости предоставленного вооружения.



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