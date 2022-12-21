Стало известно, куда делись любители РФ "Кролики" Данилец и Моисеенко (ВИДЕО)



















Артисты Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, которых мы знаем, как "Кроликов", поддержавшие Российскую Федерацию, аннексию Крымского полуострова, теперь жалуются на то, что их травят в Украине, находятся в столице, и никуда не уехали. Об этом сообщил актер Виктор Андриенко в видео, обнародованном в социальных сетях.

Дуэт Кролики (фото из открытых источников)

"Они никуда не поехали, они оба в Украине. Они здесь, я это 100% говорю, потому что я знаю. Более того, кажется, моя жена видела их... Где-то был какой-то благотворительный вечер, собирали средства и их двоих увидели. Я знаю, что они здесь. Они никуда не уехали. Данилец – 100% здесь, я знаю", – рассказал Андриенко.

По словам актера, юмористы обращались к нему, чтобы он помог с работой. Еще раньше Андриенко находился в шоке от того, что юмористы выступали на российских каналах, критикуя Украину, затем вернулись назад и жалуются, что дома их не любят.

Как говорят артисты, негативное началось относиться к их творчеству с января 2015 года. В то время показали неправильно смонтировано новогоднее шоу. В частности, во время трансляции программы "Новогодний парад звезд" артисты из РФ исполнили песню о направленных против нашей страны санкциях, в это время "Кролики" будто встречали это все овациями.

Еще позже известные шоумены попали в "Миротворец" в 2019 году, когда принимали участие в телемосте с РФ "Надо поговорить".

Там Данилец и Моисеенко назвали войну "братоубийственным конфликтом", и они то в РФ говорят о том, что жители Украины россиян любят и хотят, чтобы между ними был мир.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что певица из Украины готовится получить паспорт РФ.

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