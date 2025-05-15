Стало известно, кто представляет Украину на переговорах в Стамбуле

Глава украинского государства Владимир Зеленский будет находиться в Турции с министром иностранных дел Андреем Сибигой, главой Офиса президента Андреем Ермаком и его заместителями.

Переговоры в Стамбуле. Фото: из открытых источников

Также в составе делегации будут заместители Ермака Игорь Жовква и Игорь Брусило.

В то же время пока неизвестно, будут ли именно они участвовать в переговорах с российской делегацией в Стамбуле.

Стоит отметить, что около 13.00 15 мая в Анкаре у Владимира Зеленского запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Сейчас уже президентский борт приземлился в Турции.

Интересно, что сегодня с утра российские пропагандистские СМИ начали активно распространять фейковую информацию о якобы "начале переговоров в Турции" в 10:00 мск. На самом же деле это не соответствует действительности. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, Россия прибегает к информационным манипуляциям, чтобы создать ошибочное впечатление о своем "миролюбии". В то же время, прокремлевские медиа уже навязывают тезис, якобы "переговоры нужны всем, кроме Украины". Именно на такую манипуляцию, отмечает Коваленко, и делается ставка.

"На самом деле, именно Украина безусловно поддерживает идею мирного урегулирования и установления режима прекращения огня. Россия продолжает уклоняться от этого — и уже два месяца игнорирует ответ на предложение о 30-дневном перемирии", — подчеркнул Коваленко.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил о готовности прибыть на переговоры Украины и России в Турцию. Американский лидер отметил, что он готов отправиться на переговоры воюющих стран, "если это будет уместно".



