Нардеп Соломия Бобровская по итогам рабочей поездки в США сообщила, что никто из конгрессменов и сенаторов не мог объяснить, почему Украина не имеет права использовать Atacms на территории РФ по военным целям.

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"Скорее ощущалась растерянность в объяснениях и взаимное непонимание такого решения президентом Байденом, демократами в первую очередь", – отметила политик.

Однако, по ее словам, есть демократы и республиканцы, которые абсолютно четко и под запись соглашаются с идеей права Украины наносить удары по российской территории. К примеру, сенатор Том Коттон публично говорил о том, что удары по российской нефтяной инфраструктуре, например, – это удар по кошельку Кремля, учитывая, что весь нефтегазовый сектор контролируется верными вассалами диктатора Путина.

Бобровская рассказала американцам о китайских банках, которые получают просто огромные средства от российских подсанкционных банков. По ее словам, Россия покупает определенные химические элементы у Китая, которые захватчики затем используют для изготовления управляемых авиабомб.

"И это не пустые слова, это то, что и наша, и их разведка имеет с доказательствами, но теперь очевидно решение должно перейти в плоскость политиков и принятие решений. Если им не остановить такую цепочку поставок и расчетов, то ежемесячно россияне смогут производить до 6000 КАБов, против которых у нас нет противодействия. Эта тема и в самом деле беспокоит американских парламентариев, но очевидно на это уйдет определенная судьба времени", — добавила Бобровская.

При этом нардеп подчеркнула, что в Штатах лето и выборы, а это значит, что все внимание, конечно, на предвыборную кампанию и отпуска. По ее словам, довольно трудно было понять, на каком месте сейчас стоит по приоритетам Украина, но чтобы иметь финансовую поддержку в следующем году, нужно работать уже сейчас. Однако Украина для республиканцев и демократов будет одним из важнейших аспектов международной политики.

"В настоящее время международное внимание приковано в первую очередь к Ирану и их ответу Израилю. Насколько РФ и Иран взаимосвязаны — очевидно, но РФ должна постоянно звучать рядом с государствами-террористами для партнеров. Потому что это государств-террорист", — подчеркнула нардеп.

Как сообщал портал "Комментарии", сейчас Украина показывает всему миру ничтожность Путина.



