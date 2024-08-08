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Стало известно, кто помогает РФ производить оружие, которым она уничтожает украинские города

Россия благодаря Китаю имеет возможность непрерывно производить КАБы

сегодня, 13:22
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Ткачик Олеся

Нардеп Соломия Бобровская по итогам рабочей поездки в США сообщила, что никто из конгрессменов и сенаторов не мог объяснить, почему Украина не имеет права использовать Atacms на территории РФ по военным целям.

Стало известно, кто помогает РФ производить оружие, которым она уничтожает украинские города

КАБ

"Скорее ощущалась растерянность в объяснениях и взаимное непонимание такого решения президентом Байденом, демократами в первую очередь", – отметила политик.

Однако, по ее словам, есть демократы и республиканцы, которые абсолютно четко и под запись соглашаются с идеей права Украины наносить удары по российской территории. К примеру, сенатор Том Коттон публично говорил о том, что удары по российской нефтяной инфраструктуре, например, – это удар по кошельку Кремля, учитывая, что весь нефтегазовый сектор контролируется верными вассалами диктатора Путина.

Бобровская рассказала американцам о китайских банках, которые получают просто огромные средства от российских подсанкционных банков. По ее словам, Россия покупает определенные химические элементы у Китая, которые захватчики затем используют для изготовления управляемых авиабомб.

"И это не пустые слова, это то, что и наша, и их разведка имеет с доказательствами, но теперь очевидно решение должно перейти в плоскость политиков и принятие решений. Если им не остановить такую цепочку поставок и расчетов, то ежемесячно россияне смогут производить до 6000 КАБов, против которых у нас нет противодействия. Эта тема и в самом деле беспокоит американских парламентариев, но очевидно на это уйдет определенная судьба времени", — добавила Бобровская.

При этом нардеп подчеркнула, что в Штатах лето и выборы, а это значит, что все внимание, конечно, на предвыборную кампанию и отпуска. По ее словам, довольно трудно было понять, на каком месте сейчас стоит по приоритетам Украина, но чтобы иметь финансовую поддержку в следующем году, нужно работать уже сейчас. Однако Украина для республиканцев и демократов будет одним из важнейших аспектов международной политики.

"В настоящее время международное внимание приковано в первую очередь к Ирану и их ответу Израилю. Насколько РФ и Иран взаимосвязаны — очевидно, но РФ должна постоянно звучать рядом с государствами-террористами для партнеров. Потому что это государств-террорист", — подчеркнула нардеп.

Как сообщал портал "Комментарии", сейчас Украина показывает всему миру ничтожность Путина.




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Источник: https://www.facebook.com/BobrovskaMP/posts/pfbid02UDviC1PfuNdL2gMWJ3hJkavMEvuSLUnTYPApdG3ssKHQwHwM5potXN6Zd5qbeQDUl
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