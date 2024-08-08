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Ткачик Олеся
Нардеп Соломия Бобровская по итогам рабочей поездки в США сообщила, что никто из конгрессменов и сенаторов не мог объяснить, почему Украина не имеет права использовать Atacms на территории РФ по военным целям.
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Однако, по ее словам, есть демократы и республиканцы, которые абсолютно четко и под запись соглашаются с идеей права Украины наносить удары по российской территории. К примеру, сенатор Том Коттон публично говорил о том, что удары по российской нефтяной инфраструктуре, например, – это удар по кошельку Кремля, учитывая, что весь нефтегазовый сектор контролируется верными вассалами диктатора Путина.
Бобровская рассказала американцам о китайских банках, которые получают просто огромные средства от российских подсанкционных банков. По ее словам, Россия покупает определенные химические элементы у Китая, которые захватчики затем используют для изготовления управляемых авиабомб.
При этом нардеп подчеркнула, что в Штатах лето и выборы, а это значит, что все внимание, конечно, на предвыборную кампанию и отпуска. По ее словам, довольно трудно было понять, на каком месте сейчас стоит по приоритетам Украина, но чтобы иметь финансовую поддержку в следующем году, нужно работать уже сейчас. Однако Украина для республиканцев и демократов будет одним из важнейших аспектов международной политики.
Как сообщал портал "Комментарии", сейчас Украина показывает всему миру ничтожность Путина.
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