Стало известно, кого Запад хочет видеть посредником в урегулировании войны в Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на форуме "Амброзетти" заявила, что Китай и Индия должны играть определенную роль в прекращении войны России против Украины. Однако, как отметил в эфире Freedom президент аналитического центра "Политика" Олег Лисный, позиции обеих стран свидетельствуют о наличии конфликта интересов.

Индия и Китай

Лесной подчеркнул, что хотя Украина может стремиться найти партнеров для восстановления справедливого мира, впрочем, позиция Индии остается неоднозначной. Эксперт напомнил, что недавно премьер Индии Моди посетил Киев, и это создало впечатление, что все хорошо. Но, например, Индия до сих пор не определилась с вопросом закупки нефти в России, отметил политолог.

Эксперт также подчеркнул, что Индия ясно заявила о своем нежелании быть классическим посредником в конфликте между Украиной и Россией. По его словам, Индия готова передавать сообщения между сторонами, как это уже делала в ходе зерновой сделки.

Что касается Китая, то политолог считает, что он остается важным игроком для многих стран, включая Украину, которая пытается наладить с ним контакты. По его словам, Киев пытается склонить Пекин к нейтралитету.

"Однако Пекин заявляет о так называемом "активном нейтралитете", который в реальности выглядит несколько иначе", — отметил Лесной.

По словам эксперта, Китай публично выступает за мир и предлагает "мирные планы", но в этих предложениях все меньше упоминается поддержка территориальной целостности Украины. Он также обратил внимание, что Китай усложняет поставки беспилотников и их компонентов.

Лисный добавил, что Украина найдет способ решить проблему с дронами, но это требует времени, что в свою очередь означает потери жизни. В то же время из-за таких обстоятельств значительно возрастает стоимость дронов, таких как FPV или Mavic 3.

"Запад хотел бы, чтобы у Украины были такие мощные посредники. Тем более такие, как Индия, другие страны глобального Юга. Все это у нас на слуху. Но как эти страны заинтересованы в том, чтобы помогать Украине в восстановлении справедливого мира, и насколько они заинтересованы в сохранении России как таковой? Вот здесь и кроется конфликт интересов. Китай поддерживает Россию. Китаю Россия нужна. Индия же не собирается быть посредником”, — подчеркнул политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Моди направляет в РФ своего советника, чтобы поговорить о мире в Украине.



