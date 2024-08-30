Стало известно, кого Сырский временно назначил вместо уволенного Олещука

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Ткачик Олеся
30 августа вечером командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук был уволен со своей должности. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
Анатолий Кривоножко
Временно исполнять обязанности командующего Воздушными силами назначен генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко. Ранее он занимал должность командующего воздушным командованием "Центр".
Информация об Анатолии Кривоножко в открытых источниках ограничена. Впрочем, известно, что в период с 2006 по 2008 он был командиром 114-й бригады тактической авиации. С 2015 года и по 30 августа 2024 года Кривоножко занимал должность командующего воздушным командованием "Центр" Воздушных сил ВСУ.
Кроме того, Анатолий Кривоножко имеет значительное количество государственных знаков отличия. В частности, президент Владимир Зеленский лично вручил ему орден "Золотая Звезда" и присвоил звание Героя Украины. Под его командованием в пределах зоны ответственности было уничтожено более 1160 воздушных целей, более 100 наземных целей и одну надводную цель.
Кривоножко также награжден Орденами Богдана Хмельницкого II и III ступеней, а также Орденом Даниила Галицкого.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в пятницу, 30 августа, президент Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука. Впоследствии, в своем вечернем обращении, президент подтвердил информацию о том, что уволил Николая Олещука.
"Я решил заменить командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины. Я безгранично благодарен всем нашим военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетам ПВО. Всем, кто действительно сражается для Украины – для результата. И это нужно так же на командном уровне – мы должны усиливаться. И беречь людей.
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