Стало известно, кого РФ категорически отказывается отдавать Украине в рамках обмена

Процесс возвращения украинцев из российского плена усложняется из-за того, что до сих пор нет исчерпывающего и достоверного перечня лиц, удерживаемых в неволе на временно оккупированных территориях Украины и в самой Российской Федерации. Об этом заявила исполнительный директор Центра гражданских свобод Александра Романцова.

Обмен пленными

По ее словам, для установления судьбы пропавших лиц Украина направляет российской стороне списки пропавших без вести граждан, которые могли стать жертвами насильственного исчезновения.

Правозащитница отметила, что в первую очередь речь идет о тех, кого, вероятно, насильственно вывезли и удерживают в местах несвободы как на оккупированных территориях, так и в тюрьмах России. При этом, подчеркивает она, часто их удерживают без правового статуса: если это гражданские, им не выдвинули обвинения, а военным не предоставлен статус пленных.

Как подчеркнула Романцова, пока Россия напрямую или через Международный комитет Красного Креста не подтвердит наличие того или иного человека в заключении, украинская сторона не может узнать точно, где она находится и в каком состоянии.

Кроме того, правозащитница отметила, что среди тех, кого удалось вернуть в рамках масштабного обмена по формуле "1000 на 1000", были и такие, кто годами считался без вести пропавшим.

Самой болезненной темой, по словам Романцовой, остается возвращение из плена переживших пытки.

"Самые сложные категории — люди, прошедшие пытки, которые по восемь лет сидят в плену, люди с ужасным состоянием здоровья, с последствиями пыток. Вот этих людей Россия не отдает, и есть подозрения, почему. Потому что они не хотят, чтобы у нас были реальные свидетельства военных преступлений. Например, по азовцам, например, "азовцы" это группа, которая должна выйти из плена просто как из санатория", – отметила эксперт.

При этом она подчеркнула, что Россия этого обеспечить не может, потому что они относятся к нашим пленникам ужасно. И, соответственно, каждый человек будет прямым доказательством военных преступлений Российской Федерации, добавила правозащитница.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , кого РФ хочет вытащить из плена в первую очередь.



