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Стало известно, кого РФ категорически отказывается отдавать Украине в рамках обмена

Россия отказывается отдавать в рамках обмена украинцев, подвергшихся пыткам во время плена

сегодня, 13:07 comments1686
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Ткачик Олеся

Процесс возвращения украинцев из российского плена усложняется из-за того, что до сих пор нет исчерпывающего и достоверного перечня лиц, удерживаемых в неволе на временно оккупированных территориях Украины и в самой Российской Федерации. Об этом заявила исполнительный директор Центра гражданских свобод Александра Романцова.

Стало известно, кого РФ категорически отказывается отдавать Украине в рамках обмена

Обмен пленными

По ее словам, для установления судьбы пропавших лиц Украина направляет российской стороне списки пропавших без вести граждан, которые могли стать жертвами насильственного исчезновения.

Правозащитница отметила, что в первую очередь речь идет о тех, кого, вероятно, насильственно вывезли и удерживают в местах несвободы как на оккупированных территориях, так и в тюрьмах России. При этом, подчеркивает она, часто их удерживают без правового статуса: если это гражданские, им не выдвинули обвинения, а военным не предоставлен статус пленных.

Как подчеркнула Романцова, пока Россия напрямую или через Международный комитет Красного Креста не подтвердит наличие того или иного человека в заключении, украинская сторона не может узнать точно, где она находится и в каком состоянии.

Кроме того, правозащитница отметила, что среди тех, кого удалось вернуть в рамках масштабного обмена по формуле "1000 на 1000", были и такие, кто годами считался без вести пропавшим.

Самой болезненной темой, по словам Романцовой, остается возвращение из плена переживших пытки.

"Самые сложные категории — люди, прошедшие пытки, которые по восемь лет сидят в плену, люди с ужасным состоянием здоровья, с последствиями пыток. Вот этих людей Россия не отдает, и есть подозрения, почему. Потому что они не хотят, чтобы у нас были реальные свидетельства военных преступлений. Например, по азовцам, например, "азовцы" это группа, которая должна выйти из плена просто как из санатория", – отметила эксперт.

При этом она подчеркнула, что Россия этого обеспечить не может, потому что они относятся к нашим пленникам ужасно. И, соответственно, каждый человек будет прямым доказательством военных преступлений Российской Федерации, добавила правозащитница.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , кого РФ хочет вытащить из плена в первую очередь.




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Источник: https://uatv.ua/uk/z-rosijskogo-polonu-skladno-povertaty-ukrayintsiv-shhodo-yakyh-zastosovuvalysya-tortury-pravozahysnytsya/
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