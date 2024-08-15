После своей победы на выборах, Дональд Трамп планировал использовать территории Украины как средство достижения мира. Однако после наступления ВСУ на Курскую область эти планы выглядят менее вероятными, об этом пишет британский журналист Роджер Бойс в своей авторской колонке для The Times.

Владимир Зеленский

По его мнению, переломным моментом стал июльский саммит НАТО. После него президент Украины Владимир Зеленский принял решение о проведении наступления на Курщине.

По словам журналиста, на саммите НАТО снова дали понять, что Украина в ближайшее время не получит членства, а президент США Джо Байден даже ошибочно назвал Зеленского "Владимиром Путиным".

"Украинский лидер сделал соответствующие выводы. Его стране нужно было бороться с россиянами по-другому. Договоренности [об условиях использования предоставленного партнерами оружия] истощали Украину, превращая ее в постоянную жертву, мячик для битья россиянами. Помахивание пальцем из Белого дома Байдена или берлинской канцелярии Олафа Шольца больше не имело смысла в Киеве.

Он подчеркнул, что украинские войска уже контролируют 74 населенных пункта в Курской области, используя технику, предоставленную США и Германией. Хотя Украина еще не использует ракету ATACMS, поскольку не получила на это разрешение, Зеленский может принять решение идти вперед без этого разрешения.

Одним из тактических преимуществ Украины во время наступления стала информационная тишина, позволившая избежать вмешательства Запада и сложных вопросов от его представителей.

"Сообщения для Запада: спасибо за оружие и кучу советов, но мы сами определяем темп нашей войны. И давайте работать на этой основе в эпоху после Байдена. Меседж для Путина: эта война не завершена. Если вы думаете, что мы пойдем на якобы поддержанную" Трампом мирное соглашение, которое разделит Украину, подумайте снова", – описывает вероятную логику Зеленского британский журналист.

Кроме того, он назвал главные цели Украины, преследуемые операцией в Курской области. Среди них – демонстрация силы украинской армии, разоблачение неуверенности Путина и создание напряжения между российской армией и ФСБ. Также Киев хотел заставить Россию опрокидывать войска с Востока для охраны Курска.

Бойс считает, что новый поворот в этой войне может повлечь за собой изменения в российской системе, построенной на цинизме и апатии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ уже начали раздаваться призывы к свержению режима Путина.



