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Стало известно, когда Зеленский планирует завершить войну: договорились ли игроки о мире с РФ

Президент Зеленский хотел бы завершить войну осенью, не исключено, что уже есть определенные договоренности

сегодня, 11:37 comments2185
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Ткачик Олеся

На состоявшейся несколько дней назад встрече в "Рамштайне" президент Владимир Зеленский призвал партнеров сделать все, чтобы эта осень стала концом российской агрессии. И чтобы восстановился мировой порядок безопасности, отметил политический эксперт Александр Кочетков.

Стало известно, когда Зеленский планирует завершить войну: договорились ли игроки о мире с РФ

Владимир Зеленский

"Несомненно, что большинство граждан Украины готовы приветствовать прекращение/приостановку боевых действий на приемлемых условиях еще до начала зимы. Иначе эта зима может оказаться слишком тяжелой. Но на каких основаниях делаются подобные призывы? Есть только два варианта", – отметил эксперт.

По его словам или мощные мировые игроки уже обо всем договорились, и президент Зеленский об этом знает. Тогда необходимо, чтобы и украинцы знали о таких договоренностях, которые являются для Украины определяющими, в частности, о тех же условиях прекращения боевых действий, подчеркнул Кочетков.

Или, говорит эксперт, никаких договоренностей не существует, и Владимир Зеленский просто выражает свое личное пожелание (надежду, мечту, фантазию), чтобы все завершилось еще до смены главы Белого дома. Тогда, добавил Кочетков, непонятно, зачем раздражать украинцев очередным намеком на невыполнимое.

"А еще наш президент привычно требует от партнеров предоставить Украине все "дальнобойные возможности". Вот интересно, а что будут говорить наши власти, когда разрешения дадут, но это практически не повлияет на ситуацию на фронтах и на интенсивность вражеских ракетных атак по Украине? Тогда ли появятся новые — более актуальные проблемы и требования, которые перекроют нынешние", — спрашивает эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что советник премьер-министра Моди собрался посетить Россию, чтобы обсудить там вопросы прекращения войны в Украине.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0h9zvjKku85WQGspfmafhR5Sw1mEuxyQrc7KTiGZdebbQC19AiHPdjkf7ovGqqMZKl&id=100007508473639
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