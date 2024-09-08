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Ткачик Олеся
На состоявшейся несколько дней назад встрече в "Рамштайне" президент Владимир Зеленский призвал партнеров сделать все, чтобы эта осень стала концом российской агрессии. И чтобы восстановился мировой порядок безопасности, отметил политический эксперт Александр Кочетков.
Владимир Зеленский
По его словам или мощные мировые игроки уже обо всем договорились, и президент Зеленский об этом знает. Тогда необходимо, чтобы и украинцы знали о таких договоренностях, которые являются для Украины определяющими, в частности, о тех же условиях прекращения боевых действий, подчеркнул Кочетков.
Или, говорит эксперт, никаких договоренностей не существует, и Владимир Зеленский просто выражает свое личное пожелание (надежду, мечту, фантазию), чтобы все завершилось еще до смены главы Белого дома. Тогда, добавил Кочетков, непонятно, зачем раздражать украинцев очередным намеком на невыполнимое.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что советник премьер-министра Моди собрался посетить Россию, чтобы обсудить там вопросы прекращения войны в Украине.
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