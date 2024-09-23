Стало известно, когда завершится война: что заставит Россию остановиться

Война в Украине может завершиться в 2025 году, поскольку Россия столкнется с серьезными проблемами. Однако не исключено, что конфликт будет продолжаться дольше, но будет менее интенсивным, отметил в эфире "Новости. Live", военный Кирилл Сазонов.

Война в Украине

По его словам, война может завершиться именно в 2025 году из-за снижения ресурсов в России.

"Считаю, что в 25-м война завершится, потому что для России в конце 25-го наступит критический период и по количеству снарядов, танков, всего БК на складах. Северная Корея – не бесконечна. И по личному составу у них уже проблемы с вопросом набора на контракты: уже не хватает. Они набирают 20 тысяч в месяц", – отметил военный.

Сазонов также прокомментировал приказ президента России Владимира Путина об увеличении армии на 180 тысяч военных.

"Да, Путин подписал, что увеличить количество военных на 180 тысяч, но мы больше тысячи в день "минусуем". Интересно, как им это удастся. Это очень непросто", – сказал Сазонов.

Военный подчеркнул, что 2025 год может стать переломным. При этом он предположил, что, возможно, в 2025 году начнутся переговоры, которые приведут к результатам, а не в 2026-м.

"Но прогнозы – такая неблагодарная вещь. Может быть, эта война затянется на годы. Будет какой-то дряблой, как 16-17-й год: позиционные бои, нанесение ударов по тылу, летают дроны, ракеты. Возможно, будет такое", – предположил военный.

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