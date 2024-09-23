Стало известно, когда завершится война: что заставит Россию остановиться

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Ткачик Олеся
Война в Украине может завершиться в 2025 году, поскольку Россия столкнется с серьезными проблемами. Однако не исключено, что конфликт будет продолжаться дольше, но будет менее интенсивным, отметил в эфире "Новости. Live", военный Кирилл Сазонов.
Война в Украине
По его словам, война может завершиться именно в 2025 году из-за снижения ресурсов в России.
Сазонов также прокомментировал приказ президента России Владимира Путина об увеличении армии на 180 тысяч военных.
Военный подчеркнул, что 2025 год может стать переломным. При этом он предположил, что, возможно, в 2025 году начнутся переговоры, которые приведут к результатам, а не в 2026-м.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Владимир Зеленский прибыл в США, где должен представить свой план победы. Он также рассказал, что произойдет, если Джо Байден откажется поддерживать его.
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