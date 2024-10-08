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Стало известно, когда враг наконец прекратит штурмы и возьмет оперативную паузу

Россияне будут наступать к январю и только тогда могут взять оперативную паузу

сегодня, 18:06
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Ткачик Олеся

Аналитики считают, что активность российских войск достигла своего пика и может занять еще несколько недель, после чего противник, вероятно, возьмет оперативную паузу. При этом, как заявил в комментарии РБК-Украина руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, Россия стянула на линию фронта около 500 тысяч военных, что значительно превышает количество сил в начале полномасштабного вторжения.

Стало известно, когда враг наконец прекратит штурмы и возьмет оперативную паузу

Война в Украине

Мусиенко отметил, что пока сложно прогнозировать, когда произойдет следующий большой удар, однако, по его предположению, Москва будет пытаться достичь своих целей до конца года.

"Конечно, они могут снижать интенсивность боевых действий. Но до зимы РФ еще будет пытаться наступать и достигать определенных целей. До декабря включительно и примерно с января, думаю, может принять оперативную паузу", — заявил он.

Анализируя ситуацию на фронте, эксперт подчеркнул, что российские войска, вероятно, будут продолжать массовые штурмы с использованием пехоты, несмотря на потери.

"Надеюсь, наши готовятся к такому сценарию. Сейчас украинские войска наносят сдерживающие удары, ведут активную оборону. Давать отпор и держать фронт удается. Ситуация сложная, возможно, придется отойти еще в разных местах. Но катастрофы нет", — резюмировал эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ и оккупанты готовятся к наиболее масштабной битве с начала войны. Речь идет о бое за Курахово. Враг собирает 250-тысячную группировку, чтобы начать битву за этот город, имеющий огромную промзону. Вся промка имеет площадь ~8 кв. км или в восемнадцать Ватиканов или четыре Монако. Или почти две площади авдеевского коксохима.





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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/osin-zavada-ekspert-rozpoviv-koli-rosiyani-1728388910.html
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