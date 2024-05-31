Первые удары американским оружием по территории России могут произойти уже через несколько часов или дней, сообщает The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц.

ATACMS

Как отмечает издание, разрешение, предоставленное Украине, касается только защиты Харьковской области, где российские захватнические войска недавно активизировали наступление. Президент Джо Байден принял это решение под давлением советников и ключевых союзников.

По информации издания, президент Байден поручил своей команде сделать все для того, чтобы Украина могла использовать оружие, предоставленное США, для контратак в Харьковской области. Это необходимо для того, чтобы Украина могла дать отпор российским войскам, которые нападают или готовятся к нападению. В заявлении администрации указано, что политика Штатов относительно запрета использования ПТРК или ударов на большие расстояния внутри России не изменилась.

Чиновники сообщили, что изменение политики вступило в силу в четверг. Это решение Байдена фактически пересекло красную линию, которую он сам и определил. Если Россия предпримет другие атаки за пределами Харькова, эти ограничения могут быть еще более ослаблены, признали в администрации.

В администрации отметили, что речь идет о новой реальности и, возможно, новой эре в украинском конфликте.

Кроме того, издание подчеркивает, что в Белом доме обсуждения проходили в закрытом режиме и были известны только узкому кругу помощников. Журналисты отмечают, что поэтому пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх еще вчера заявила, что политика США не изменилась, поскольку она не знала, что министр обороны Ллойд Остин уже отдал приказ об отмене запрета.

Кремль также отреагировал на частичную отмену запрета США. В частности, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков отметил, что Москве известно, что в целом оружием американского производства уже предпринимаются попытки ударов по российской территории. Это свидетельствует о степени вовлечённости Соединенных Штатов в этот конфликт, добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на этот счет Дмитрий Медведев снова начал угрожать ядерным оружием.



