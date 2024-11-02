Стало известно, когда у Украины появятся собственные баллистические и крылатые ракеты

Украина работает над собственными крылатыми и баллистическими ракетами. Как ожидается, они могут появиться у украинской армии уже в следующем году. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью сайту "Обозреватель" рассказал директор госпредприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров.

Баллистические и крылатые ракеты. Фото: из открытых источников

Директор "Спецтехноэкспорта" подтвердил, что уже видел летные испытания отечественных боеприпасов и монополия на ракетную отрасль была снята.

"Скажу, что в этом направлении движется и государство, и, наконец, частный сектор. И это было разумное решение снять монополию на ракетную отрасль. Поэтому я думаю, что свои ракеты уже такие, скажем, крылатые и баллистические, мы будем иметь к середине 2025 года", — отметил Алексей Петров.

По его мнению, развитие собственного, в частности, частного производства ракет является положительным моментом. Это касается и других боеприпасов. Так, в Украине производятся 155-мм снаряды НАТОвского стандарта, которые могут работать на "достаточно выгодной дистанции для ведения борьбы с противником".

"Кроме того, украинские государственные компании пытаются восстановить или расширить производство боеприпасов и советского стандарта, к сожалению, от которого мы не можем еще избавиться. Выстрел калибра 152-мм, который летит за 30 км, крайне необходим, как и 122-мм. Они в постоянном дефиците, ведь в большом количестве использовались силами обороны", — пояснил Петров.

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