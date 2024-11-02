Стало известно, когда у Украины появятся собственные баллистические и крылатые ракеты

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Кравцев Сергей
Украина работает над собственными крылатыми и баллистическими ракетами. Как ожидается, они могут появиться у украинской армии уже в следующем году. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью сайту "Обозреватель" рассказал директор госпредприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров.
Баллистические и крылатые ракеты. Фото: из открытых источников
Директор "Спецтехноэкспорта" подтвердил, что уже видел летные испытания отечественных боеприпасов и монополия на ракетную отрасль была снята.
По его мнению, развитие собственного, в частности, частного производства ракет является положительным моментом. Это касается и других боеприпасов. Так, в Украине производятся 155-мм снаряды НАТОвского стандарта, которые могут работать на "достаточно выгодной дистанции для ведения борьбы с противником".
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Также издание "Комментарии" сообщало – в Кремле отреагировали на желание Украины получить ракеты Tomahawk.
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