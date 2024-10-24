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Стало известно, когда Силы обороны могут выйти из Селидово

Ситуация в Селидово сложная, вскоре начнутся городские бои

сегодня, 10:07
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Ткачик Олеся

Обстановка в районе Селидового крайне напряженная и сравнимая с ситуацией возле Торецка, об этом в эфире "Эспрессо" отметил военный эксперт, полковник ВСУ и бывший спикер генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

Стало известно, когда Силы обороны могут выйти из Селидово

Селидово

"Ситуация в районе Селидово не менее сложна, чем в районе Торецка. Происходящее: враг продолжает применять свою тактику фланговых ударов. Она сказывается. Начиная от операции в районе Попасной враг сплошь и рядом использует эту тактику для того, чтобы брать под контроль наши населенные пункты. Потому что когда становится вопрос: что важнее, жизнь наших воинов, которые де-факто в результате этих фланговых ударов могут оказаться в полном окружении, или квадратный километр украинской земли — ответ на этот вопрос, по-моему, абсолютно очевиден", — отметил он.

По словам эксперта, Вооруженные Силы Украины проводят маневры на этом направлении фронта и уходят на новые рубежи, теряя контроль над отдельными населенными пунктами. Он предположил, что, вероятно, так будет и в этот раз, поскольку враг концентрирует огромные ресурсы для атаки на Селидово.

Селезнев также отметил, что ситуация остается крайне сложной и угрожающей. По его словам, до сих пор Силы обороны не смогли найти эффективные средства противодействия таким дерзким вражеским атакам.

Эксперт спрогнозировал, что в ближайшее время в Селидово начнутся городские бои.

"А вот как только враг реально будет угрожать перерезанием последней дороги, дороги жизни, которая логистически обеспечивает весь гарнизон в Селидово. Мы, скорее всего, увидим маневр на оборону и уход наших воинов с этих рубежей и позиций, которые они держат внутри того же Селидового. Ситуация не обнадеживающая, тенденции достаточно угрожающие", — подчеркнул Селезнев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по информации немецкого аналитика Юлиана Репке, российские войска вошли в город Селидово Донецкой области, который успешно защищался с лета.





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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-viyskoviy-ekspert-seleznov-pripustiv-yakimi-budut-dii-zsu-v-rayoni-selidovogo
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