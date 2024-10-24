Стало известно, когда Силы обороны могут выйти из Селидово

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Ткачик Олеся
Обстановка в районе Селидового крайне напряженная и сравнимая с ситуацией возле Торецка, об этом в эфире "Эспрессо" отметил военный эксперт, полковник ВСУ и бывший спикер генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.
Селидово
По словам эксперта, Вооруженные Силы Украины проводят маневры на этом направлении фронта и уходят на новые рубежи, теряя контроль над отдельными населенными пунктами. Он предположил, что, вероятно, так будет и в этот раз, поскольку враг концентрирует огромные ресурсы для атаки на Селидово.
Селезнев также отметил, что ситуация остается крайне сложной и угрожающей. По его словам, до сих пор Силы обороны не смогли найти эффективные средства противодействия таким дерзким вражеским атакам.
Эксперт спрогнозировал, что в ближайшее время в Селидово начнутся городские бои.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по информации немецкого аналитика Юлиана Репке, российские войска вошли в город Селидово Донецкой области, который успешно защищался с лета.
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