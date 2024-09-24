Стало известно, когда россияне пойдут на Покровск: оккупация какого города станет сигналом

Российские оккупанты прекратили активные боевые действия на отдельных участках Покровского направления и переместили свое внимание на южный фланг, где может сложиться угрожающая ситуация, заявил в эфире 24 канала военный эксперт Олег Жданов.

Покровск

По его словам, враг определил ключевой город, оборону которого пытается прорвать. Несмотря на то, что Покровск остается основной целью противника, по данным британской разведки, россияне замедлили свое продвижение в этом направлении. Жданов также отметил, что Генштаб Украины "перекроил" Покровское и Кураховское направления, объединив южный фланг Покровского с Кураховским.

Военный эксперт подчеркнул, что на северных и центральных участках Покровского направления украинские силы помогают географические особенности местности. В частности, населенные пункты, например Воздвиженка и Новогродовка, расположены на господствующих высотах, что создает благоприятные условия для обороны.

Эксперт отметил, что в последние линия линия фронта на этом участке остается стабильной, однако противник сосредоточил свои усилия на южном фланге, который теперь называют Кураховским направлением. При этом Жданов считает, что ситуация может быть непредсказуемой, поскольку россияне пытаются обойти Селидово с севера через Кураховское направление.

"Есть риск, что Селидово может оказаться в полуокружении. Если врагу удастся прорвать оборону этого города, последующие удары будут направлены на Покровск", — подчеркнул эксперт.

Жданов добавил, что Селидово является ключевым оборонным пунктом на этом участке фронта и последним большим укреплением перед Покровском. Захват Селидового может облегчить дальнейшее наступление русских войск и позволить им действовать с большей скоростью. Именно поэтому, добавил эксперт, сейчас очень важно удержать этот город, чтобы не допустить прорыв обороны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Вооруженные силы отойдут от Селидова, Торецкого и Угледара и к этому нужно быть морально готовыми.



