Стало известно, когда РФ может принять решение прекратить войну против Украины

Российская пропаганда успешно работает в Украине, поскольку после ударов по Харькову, Сумщине и Курахово многие начали говорить, что мол не надо радоваться ударам по РФ, поскольку после них "прилетает" по Украине, говорит военный Кирилл Сазонов.

Ракетный удар

"Так вот, такие комментарии – глупость высшей пробы. Фантастическая. Полное непонимание ситуации. Потому что нет никакой "ответочки" со стороны России. Как не было ее до Курской операции. И до ударов украинскими дронами по российским НПЗ и инфраструктуре. Удары по Украине были. Удары по энергетике, по жилым кварталам – были. А "ответочки" на наши удары не было. Как не было "ответочки" 24 февраля 2022 года. Эти процессы существуют независимо друг от друга", — заявил военный.

По его словам, нападение на Украину – не ответ на какие-то наши удары по России.

"Это их решение. Удары ракетами и "Шахедами" по украинским городам и инфраструктуре – реакция России на неудачи в попытке оккупировать нас в результате наземной операции. Другой способ добиться первоначальной цели. Ликвидации государства Украина. Не ответ на наши удары – это их стратегия в первоначальном виде. С первоначальными целями", — заявил Сазонов.

Военный говорит, что Украина может не проводить операцию в Курской области, может не бить по их объектам, но это никак не поможет закончить войну или снизить количество обстрелов Харькова или штурмов на Покровском направлении.

"Решение прекратить агрессию Россия может только после полной оккупации Украины. Или после очень чувствительного встречного удара от нас по всем больным местам. Они не отвечают нам на удары. Они бьют, потому что могут. Чтобы подавить любое сопротивление, а не защитить условный Белгород", — заявил Сазонов.

По его словам, военные бьют по РФ не из-за мести, хотя и пишут на снарядах "За Харьков", "За Бучу" или "За Охматдет".

"Наши удары – часть нашей стратегии по полной защите всей Украины от агрессии, а не сиюминутная эмоциональная реакция. Или мы их научим вообще не нападать на нашу страну или они нас оккупируют. Вот два сценария. Рассказы про любые компромиссные варианты типа "тайные переговоры про прекращение ударов по энергетике и НПЗ" — просто бред", — заявил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР хотят, чтобы в Москву и Питер прилетало как можно чаще и сильнее.



