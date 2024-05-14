Стало известно, когда орки могут получить преимущество в Харьковской области: к чему готовиться

По словам Александра Карпьюка, российские захватчики на Харьковщине пытаются создать плацдарм и параллельно с этим продолжают предпринимать попытки проскочить как можно дальше, найти слабое место, через которое можно проскользнуть в украинский тыл, а там уже развивать успех.

Война в Украине

"Пока у них мягко говоря не особо что-то получается, но надо понимать, что это еще ничего не значит",

– отметил военный.

По его словам, общая картинка станет ясна через несколько недель. Пока, говорит военный, оккупанты переправляют на харьковское направление уже основные силы, потом они должны организовать там логистику, занять высоты, построить плацдарм, поднять в небо аэроразведку для поиска слабых мест и включить артиллерию на максимум. Именно тогда что-нибудь и будет понятно, добавил военный.

"Если мы к этому времени укрепимся, построим систему, и начнем поражать каждую выехавшую пострелять саушку — ну они там со*нут. Если будет как из Очеретино – то в отверстие в обороне они могут заскочить в еще большем количестве, чем здесь на Донецке. То есть все покажут следующие недели",

Карпьюк

— подчеркнул

Кроме того, он обратил внимание, что руководить Харьковским ОТУ назначили Михаила Драпатого. По его словам, речь идет об очень удачном назначении, ведь речь идет о человеке, который в 2014 году отказался сдаваться в плен, и вывел свой батальон из окружения, прихватив несколько подразделений с собой. Как добавил военный, Драпатый очень хорошо понимает цену ошибок.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, оккупанты будут еще несколько дней наступать в Харьковской области, а затем начнут наступление в Сумской.