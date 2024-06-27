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Стало известно, когда наступит пик российского летнего наступления на Украину

Как отметил в эфире Radio NV военный эксперт Александр Мусиенко Украину ждет тяжелый июль

27 июня 2024, 18:37
Автор:
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Ткачик Олеся
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Военный и политический эксперт Александр Мусиенко рассказал, сколько еще может продолжаться российское летнее наступление и можно ли считать, что сейчас усилия оккупантов достигли своего пика.

Стало известно, когда наступит пик российского летнего наступления на Украину

Война в Украине

Эксперт считает, что сейчас наблюдается максимальное использование возможностей неприятеля.

По мнению эксперта, наступление уже существенно не может увеличиться и ему не дадут возрасти, в том числе из-за ударов по территории России.

Мусиенко считает, что важно продолжать оборонные действия и улучшать обеспечение. Эксперт высказал предположение, что Силам обороны это будет удаваться лучше, ведь есть тенденции к этому. А это в свою очередь поможет остановить российское наступление. Однако Мусиенко все же считает, что Украине придется пройти сложный период в течение июля.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук сообщил , что российские войска продвинулись на Старомихайловском направлении фронта на двух участках, а на Купянско-Лиманском направлении продолжаются тяжелые бои. В то же время, на Харьковском направлении ВСУ перехватывают инициативу.

Также известно, что непростая ситуация сложилась и в Торецком направлении. По прогнозам, там за несколько дней оккупанты могут зайти в город и начать уличные бои. Вероятно, такое действие произойдет где-то через неделю.

Кроме того, эксперты считают, что у россиян остаются два военных преимущества: количество солдат и удары авиабомбами. Украина может достичь паритета в человеческом факторе, если "теснится процесс по мобилизации", однако проблема с КАБами и ФАБами остается критической, пока не поступят F-16.




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Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/zaraz-mi-sposterigayemo-vihid-voroga-na-pik-nastupalnih-mozhlivostey-musiyenko-novini-ukrajini-50430632.html
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