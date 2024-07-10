Стало известно, когда между Украиной и РФ могут состояться мирные переговоры

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Ткачик Олеся
До конца 2024 переговоров о мире не будет, уверен политолог Владимир Фесенко. При этом он считает, что пока нет никакого принуждения со стороны Запада, чтобы Украина договаривалась с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, хотя возможность будущих переговоров не исключается. По его словам, многие политики подчеркивают, что переговоры должны начинаться с сильной позиции.
При этом Фесенко подчеркнул, что сейчас у России есть военное преимущество. Кроме того, он добавил, что по состоянию на сегодняшний день переговоров нет, а есть только шум вокруг этой темы — Путин выдвигает требования к Украине, которые фактически предусматривают капитуляцию, что для нас неприемлемо. Именно поэтому, подчеркнул эксперт, до конца года переговоров о мире не будет. Хотя он не исключает, что могут быть инициативы, консультации, заявления, но не больше.
Фесенко отметил, что в случае прихода к власти в США Дональда Трампа, Украину могут подтолкнуть к переговорам с Россией, но это не значит, что они состоятся на российских условиях.
Он также добавил, что, как ни парадоксально, Путин навредил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который пытается продвигать мирные инициативы, убеждая западных политиков, что Путин хочет мира. Пока Орбан продвигает эту идею, Россия продолжает удары по больницам и жилым домам в Киеве и других городах. То есть, говорит Фесенко, логика Путина состоит в принуждении к миру на своих условиях, начиная активные боевые действия в ходе переговоров.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин выдвинул требования Украины для того, чтобы РФ прекратила войну.
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