Стало известно, когда между Украиной и РФ могут состояться мирные переговоры

До конца 2024 переговоров о мире не будет, уверен политолог Владимир Фесенко. При этом он считает, что пока нет никакого принуждения со стороны Запада, чтобы Украина договаривалась с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, хотя возможность будущих переговоров не исключается. По его словам, многие политики подчеркивают, что переговоры должны начинаться с сильной позиции.

При этом Фесенко подчеркнул, что сейчас у России есть военное преимущество. Кроме того, он добавил, что по состоянию на сегодняшний день переговоров нет, а есть только шум вокруг этой темы — Путин выдвигает требования к Украине, которые фактически предусматривают капитуляцию, что для нас неприемлемо. Именно поэтому, подчеркнул эксперт, до конца года переговоров о мире не будет. Хотя он не исключает, что могут быть инициативы, консультации, заявления, но не больше.

Фесенко отметил, что в случае прихода к власти в США Дональда Трампа, Украину могут подтолкнуть к переговорам с Россией, но это не значит, что они состоятся на российских условиях.

"Будет давление и на Украину, и на Россию, чтобы согласились на прекращение боевых действий по линии фронта. На Украину будут давить, угрожая прекращением поставки оружия. Помощники Трампа говорят, что если Путин не будет соглашаться, то тогда нужно усиливать поставки оружия для Украины .И это было бы для нас приемлемым вариантом. Но сейчас нельзя утверждать какой будет политика Трампа в случае избрания его президентом США", — отметил эксперт.

Он также добавил, что, как ни парадоксально, Путин навредил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который пытается продвигать мирные инициативы, убеждая западных политиков, что Путин хочет мира. Пока Орбан продвигает эту идею, Россия продолжает удары по больницам и жилым домам в Киеве и других городах. То есть, говорит Фесенко, логика Путина состоит в принуждении к миру на своих условиях, начиная активные боевые действия в ходе переговоров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин выдвинул требования Украины для того, чтобы РФ прекратила войну.



