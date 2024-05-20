Стало известно, какую угрозу относительно Украины Путин реализует прямо сейчас

Ситуация на фронте в Украине действительно очень сложная, однако все же не катастрофическая, заявил в обращении к участникам Форума региона Балтийского моря "НАТО 2024 и Арктическая Европа" секретарь СНБО Александр Литвиненко.

Александр Литвиненко

При этом он обратил внимание, что террористическая Россия направила свои воздушные силы против объектов критической инфраструктуры, которые обеспечивают крупные индустриальные города Востока и Юга Украины.

То есть, подчеркнул Литвиненко, кремлевский диктатор Владимир Путин уже реализует свою угрозу по созданию так называемой "серой зоны" в Украине.

При этом секретарь СНБО насторожил прогнозом, что кремлевский диктатор Владимир Путина не остановится на административных границах Восточных и Южных регионов Украины, которые сейчас стремится оккупировать.

Кроме того, считает Литвиненко, Путин не обратит внимание и на государственные границы членов НАТО. В этом контексте секретарь СНБО подчеркнул, что россияне понимают исключительно язык силы и именно потому, чтобы выстоять Запад должен быть готов к тому, чтобы использовать свою силу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин несколько раз упоминал о необходимости создания "санитарной зоны" в Украине, чтобы защитить РФ от нападений. В частности, он заявил о том, что террористическая Россия была вынуждена пойти в наступление в Харьковской области для того, чтобы защитить своих жителей в Белгородской области.

Кроме того, Литвиненко рассказал , что рано или поздно Украина все же будет вынуждена договариваться с РФ и заключать с ней мирное соглашение. При этом он отметил, что Киев хочет заключить такое мирное соглашение, которое будет гарантировать Украине безопасность на десятилетия.