logo

BTC/USD

67845.64

ETH/USD

3129.62

LTC/USD

83.78

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, какую угрозу относительно Украины Путин реализует прямо сейчас
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, какую угрозу относительно Украины Путин реализует прямо сейчас

Кремлевский диктатор Владимир Путин прямо сейчас выполняет одну из своих угроз в отношении Украины, а именно: превращает ее в так называемую «серую зону», которую он называл «санитарной», заявил секретарь СНБО Александр Литвиненко

сегодня, 17:04
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Ситуация на фронте в Украине действительно очень сложная, однако все же не катастрофическая, заявил в обращении к участникам Форума региона Балтийского моря "НАТО 2024 и Арктическая Европа" секретарь СНБО Александр Литвиненко.

Стало известно, какую угрозу относительно Украины Путин реализует прямо сейчас

Александр Литвиненко

При этом он обратил внимание, что террористическая Россия направила свои воздушные силы против объектов критической инфраструктуры, которые обеспечивают крупные индустриальные города Востока и Юга Украины.

То есть, подчеркнул Литвиненко, кремлевский диктатор Владимир Путин уже реализует свою угрозу по созданию так называемой "серой зоны" в Украине.

При этом секретарь СНБО насторожил прогнозом, что кремлевский диктатор Владимир Путина не остановится на административных границах Восточных и Южных регионов Украины, которые сейчас стремится оккупировать.

Кроме того, считает Литвиненко, Путин не обратит внимание и на государственные границы членов НАТО. В этом контексте секретарь СНБО подчеркнул, что россияне понимают исключительно язык силы и именно потому, чтобы выстоять Запад должен быть готов к тому, чтобы использовать свою силу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин несколько раз упоминал о необходимости создания "санитарной зоны" в Украине, чтобы защитить РФ от нападений. В частности, он заявил о том, что террористическая Россия была вынуждена пойти в наступление в Харьковской области для того, чтобы защитить своих жителей в Белгородской области.

Кроме того, Литвиненко рассказал , что рано или поздно Украина все же будет вынуждена договариваться с РФ и заключать с ней мирное соглашение. При этом он отметил, что Киев хочет заключить такое мирное соглашение, которое будет гарантировать Украине безопасность на  десятилетия.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=1012611710292039&rdid=dS5wwlqoQBCxpjV3
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости