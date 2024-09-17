Стало известно, какую группировку хочет собрать РФ, чтобы вытеснить ВСУ из Курщины

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Ткачик Олеся
Россия планирует увеличить свою военную группировку в Курской области до 70 тысяч военных, чтобы попытаться умерить наступление Вооруженных сил Украины. В частности, это касается новой локации в Глушковском районе, где Украина начала операцию в ответ на продолжающееся с 9-10 сентября российское контрнаступление, сообщил в эфире Freedom военный обозреватель Денис Попович.
Бои в Курской области
По его словам, Силы обороны начали прорыв в Глушковском районе и уже углубились на несколько километров вглубь территории России. Теперь, говорит эксперт, можно разделить этот участок между рекой Сейм и государственной границей на две части
Как говорит эксперт, ситуация для российских военных становится сложной, и они могут оказаться в окружении нескольких направлений. Это вынудит Россию увеличить свое присутствие в регионе для попытки остановить украинское наступление.
Попович также не исключает, что украинские Силы обороны продолжат операции на территории России.
Военный обозреватель отметил, что мероприятие украинских военных в Курскую область является историческим моментом, ведь это первое вторжение иностранной армии на территорию России со времен Второй мировой войны. Российские власти не могут скрыть эти события от населения, хотя пытаются минимизировать их влияние, сравнивая это со стихийными бедствиями.
Попович также добавил, что на данный момент российская армия не применяет в Курской области тактику выжженной земли с той же интенсивностью, как в Украине, поскольку боевые действия там носят маневренный характер. В то же время управляемые авиабомбы уже начали использоваться по российским населенным пунктам, что свидетельствует об ограниченности возможностей российской армии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Силы обороны прошли минные поля врага в Курской области и продвинулись вглубь территории.
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