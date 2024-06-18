Стало известно, какой бесчеловечный приказ получили оккупанты: уже есть жуткие последствия

Российское командование отдало приказ не брать в плен украинских военнослужащих, убивать их с бесчеловечной жестокостью — путем обезглавления, сообщил в сети Х генпрокурор Андрей Костин.

Андрей Костин

"Факт обезглавления украинского защитника зафиксирован в Донецкой области",

– сообщил Костин.

По его словам, это ужасное варварство, которому не место в 21 веке, и это очередное доказательство, что военные преступления, которые совершает агрессор, — не единичные инциденты, а спланированная стратегия российского режима.

Эти преступные приказы были отданы на уровне руководства батальона и роты оккупационных войск. Не оставим эти преступления безнаказанными. Призываю весь цивилизованный мир к изоляции и наказанию страны-террориста",

– подчеркнул Костин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине неоднократно сообщали о том, что россияне не только пытают, но и убивают украинских пленных.

Кроме того, они используют против украинских военных химическое оружие. Враг использует боеприпасы с люизитом — боевым ядовитым химическим веществом, имеющим запах похожий на цветы Пеларгонии, а цвет дыма — похожий на грязи. Использование люизита является новым шагом в сторону эскалации и нарушением международных норм. Эта ситуация должна быть рассмотрена международными структурами, контролирующими соблюдение правил ведения боевых действий. Хотя Россия игнорирует эти правила, важно привлекать внимание международного сообщества к фактам использования ядовитых веществ. Эксперты надеются, что соответствующие органы Украины обеспечат сбор данных об использовании люизита и максимальном информировании мирового сообщества о таких нарушениях со стороны России.





