Стало известно, какого «мира» хочет добиться Россия

В террористической России на всех возможных уровнях пытаются продвинуть мнение о том, что они готовы к переговорам с Украиной и заключению мирного соглашения. К примеру, отметил Борис Тизенгаузен, в этом контексте также можно рассматривать недавнее заявление кремлевского диктатора Владимира Путина по поводу того, что он считает легитимной властью в Украине Верховную Раду и спикера Руслана Стефанчука. Таким образом, он посылает сигнал Западу, что он готов к переговорам, но, якобы, не с кем их вести. Что-то подобное, говорит эксперт в Украине, уже было, когда кремлевский диктатор призвал военных брать власть в свои руки, потому что с ними якобы проще договориться.

Переговоры Украины и РФ

При этом эксперт добавил, что на Западе прекрасно понимают, что Россия не желает никакого мира, а только полной капитуляции Украины.

Кроме того, Тизенгаузен обратил внимание на последнее заявление министра иностранных дел страны-агрессора Сергея Лаврова о том, что Россия хочет заключить мир, а не перемирие. По его словам, перемирие для террористической России – это заморозка войны.

"А мир – это сразу по пунктам: отдать России территории, внеблоковый статус и так далее. Там еще что-нибудь захотят",

– подчеркнул эксперт.

При этом перемирие в РФ рассматривается только как путь, который позволит получить паузу, чтобы выработать больше оружия. Эксперт добавил, что россияне попытаются накопить всего как можно больше, а дальше снова напасть. При этом политтехнолог подчеркнул, что Украина для России стала ужасным сном.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что РФ хотела бы достичь мира.



