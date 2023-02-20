Стало известно, какое оружие на этот раз передадут США Украине.

Сегодня, 20 февраля, в Киев с неанонсированным визитом приезжал президент США Джо Байден. Американский лидер приехал поддержать несгибаемую страну и лидера свободного мира и объявил об очередном пакете помощи, пишут "Комментарии".



США объявили новый пакет помощи Украине на $460 млн

Дата выбрана вполне символично – вскоре годовщина начала широкомасштабной российской агрессии против Украины. Кроме того, с 20 по 22 февраля Байден планирует посетить Польшу. Американский лидер пообщался с украинским руководством, посетил знаковые места (важно и то, что сегодня День памяти Героев Небесной Сотни), а также сделал важные заявления в ракурсе российско-украинской войны.

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Украина получит от США новый пакет военной помощи стоимостью почти 500 млн долларов. Он будет предусматривать боеприпасы и средства защиты неба над Украиной. Что в него войдет сообщил репортер Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

ВСУ уже в ближайшее время получат:

- дополнительные боеприпасы для HIMARS

- артиллерийские снаряды 155-мм калибра и минометные снаряды 120-мм калибра

- 4 радиолокационные системы

- дополнительные ПТРК Javelin и взрывные снаряды

- около 2000 противотанковых ракет

- 4 БМП Bradley

- а также 2 тактические машины, противопехотные мины Claymore, приборы ночного видения, средства связи, медицинские средства и запчасти для техники.

Кроме того, Байден анонсировал новые санкции против российских элит.

"Комментарии" ранее писали, что это – первый визит Байдена в Украину за время его президентства. Он неоднократно был в Украине как вице-президент. А вот президент США прибыл в Киев впервые за последние 15 лет.

Как писали "Комментарии", визит Байдена в Киев перед годовщиной вторжения России в Украину – это победа Украины. Президенты США и Украины оба довольны визитом и его можно назвать победой и четким сигналом для путинского режима.

Также издание "Комментарии" сообщало — миссия — пережить еще раз 24 февраля: что нужно знать украинцам — как не поддаваться панике.

