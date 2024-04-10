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Стало известно, какое направление стало эпицентром наступления россиян: какая ситуация на фронте

Сергей Цехоцкий отметил, что россияне пытаются пробить оборону

сегодня, 21:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Эпицентр российского наступления на Новопавловском направлении – Красногоровка. Захватчики атакуют при поддержке бронетехники, еще зафиксированы спецназовцы на квадроциклах.

Стало известно, какое направление стало эпицентром наступления россиян: какая ситуация на фронте

Красногоровка стала эпицентром нового наступления РФ (фото из открытых источников)

"Третьи сутки подряд как армия РФ при поддержке бронетехники начали наступать в районе Красногоровки, продолжаются штурмы Невельского, Первомайского, пытаются закрепиться. На Красногоровку идут десятками единиц техники. Цель там, Селидово, оно в том направлении. Но все атаки отбиты", — сообщил офицер 59-й ОМБр им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире "Общественное. Студия".

Как говорится, россияне бросают танки, БМП и другие виды бронетехники, но украинские военные уничтожают более половины техники.

"Постоянно вылавливаем отдельных туристов, которые кстати подкреплены спецназовцами, которые на квадроциклах пытались наступать в направлении наших позиций. Это отчаянные штурмовики, то есть мобилизованные подкрепляются", — продолжил военнослужащий.

"Они хотят ударить и пробить оборону в одном месте. Это у них такие маневры. Кулак туда сосредоточили. Но все атаки отбиты, позиции наших подразделений под контролем", – заключил Сергей Цехоцкий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ планирует мобилизовать еще больше военных , чем было известно ранее. Российская Федерация намерена привлечь еще около 400 тысяч военных на контрактную службу в 2024 году, сообщается в отчете британской разведки.

В документе, опубликованном в среду на странице Министерства обороны Великобритании и Северной Ирландии отмечается, что такое количество военных необходимо для поддержки российских войск в Украине, понесших значительные потери, а также для реализации планов по увеличению численности вооруженных сил страны-агрессора до 1, 32 миллиона в этом году и до 1,5 миллиона в будущем.
 



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