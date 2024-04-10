Стало известно, какое направление стало эпицентром наступления россиян: какая ситуация на фронте

Эпицентр российского наступления на Новопавловском направлении – Красногоровка. Захватчики атакуют при поддержке бронетехники, еще зафиксированы спецназовцы на квадроциклах.

Красногоровка стала эпицентром нового наступления РФ (фото из открытых источников)

"Третьи сутки подряд как армия РФ при поддержке бронетехники начали наступать в районе Красногоровки, продолжаются штурмы Невельского, Первомайского, пытаются закрепиться. На Красногоровку идут десятками единиц техники. Цель там, Селидово, оно в том направлении. Но все атаки отбиты", — сообщил офицер 59-й ОМБр им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире "Общественное. Студия".

Как говорится, россияне бросают танки, БМП и другие виды бронетехники, но украинские военные уничтожают более половины техники.

"Постоянно вылавливаем отдельных туристов, которые кстати подкреплены спецназовцами, которые на квадроциклах пытались наступать в направлении наших позиций. Это отчаянные штурмовики, то есть мобилизованные подкрепляются", — продолжил военнослужащий.

"Они хотят ударить и пробить оборону в одном месте. Это у них такие маневры. Кулак туда сосредоточили. Но все атаки отбиты, позиции наших подразделений под контролем", – заключил Сергей Цехоцкий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ планирует мобилизовать еще больше военных , чем было известно ранее. Российская Федерация намерена привлечь еще около 400 тысяч военных на контрактную службу в 2024 году, сообщается в отчете британской разведки.

В документе, опубликованном в среду на странице Министерства обороны Великобритании и Северной Ирландии отмечается, что такое количество военных необходимо для поддержки российских войск в Украине, понесших значительные потери, а также для реализации планов по увеличению численности вооруженных сил страны-агрессора до 1, 32 миллиона в этом году и до 1,5 миллиона в будущем.

