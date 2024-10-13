Стало известно, каким образом в Украине хотят до конца года мобилизовать 200 тысяч человек

В начале октября появилась новость, что до конца этого года в Украине планируется мобилизовать 200 000 человек. Как отметил политический аналитик Роман Пономаренко, с вечера пятницы стало понятно, как именно этого планируют достичь. ТЦК во многих городах по всей Украине отправились в рейды по клубам, ресторанам и развлекательным заведениям. Среди прочего они посетили концерт группы "Океан Эльзы" в Киеве.

Мобилизация в Украине

Подобные мероприятия – это не только общественный резонанс. Это прямое свидетельство того, что закон о мобилизации оказался неэффективным. Поэтому других средств пополнения войска кроме охоты на людей на улицах у нас окончательно не осталось. Примечательно, что закон принимали, чтобы избавиться от этой ложной практики. Однако объективная реальность снова все расставила по местам", — отметил эксперт.

По его словам, нардепы от "Слуги народа" могут и дальше радоваться иллюзиям, что "украинцы действительно готовы воевать за свою землю и за свою идеологию, за право жить свободно, свободными людьми". К сожалению, добавляет эксперт, в этой замечательной формуле отсутствует главный признак свободного человека – ответственность, которой в нашем обществе остро не хватает.

"Печальная правда в том, что украинцы в массе своей воевать не хотят, а военная служба максимально непопулярна. Принудительно мобилизовать таких людей в условиях цейтнота смысла нет (кстати, меня больше удивляют действующие военные, которые за это агитируют), — добавил Пономаренко.

Поэтому неудивительно, говорит он, что действенным средством пополнения эффективных боевых бригад стал добровольный перевод к ним уже действующих бойцов из других подразделений. Они уже имеют обучение, опыт, и готовы воевать прямо сейчас, а не требуют психолога после первого прилета, где-то в километре. Проблема в том, что эти переводы являются сложным и длительным бюрократическим процессом, что никак не способствует поддержанию боеспособности войска, говорит Пономаренко.

При этом он добавил, что иллюзии и самообман нашей власти – самое главное оружие в руках врага.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ТЦК устроило масштабные рейды по городам Украины, посетив концерты, спортивные залы, развлекательные заведения и торговые центры.



