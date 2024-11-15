Стало известно, каких два города в Украине больше всего ненавидит Путин

Кремлевский диктатор Владимир Путин больше всего ненавидит жителей двух украинских городов – Харькова и Одессы, говорит военный Кирилл Сазонов.

Владимир Путин

По его словам, кум диктатора Виктор Медведчук убеждал, что жители этих городов якобы очень ждут, когда туда придет "русский мир".

"Он был твердо уверен, ему Медведчук гарантировал, что в Харькове и Одессе ждут русский мир и сами все сделают. А оккупантам можно будет заходить парадным шагом", — говорит военный.

Но, добавил Сазонов, все заверения Медведчука оказались выдумкой.

"Я не знаю, что Путину в этой ситуации обещали высокопоставленные бизнес-партнеры Медведчука, но у Одессы и Харькова было совсем другое мнение по этому поводу. Русский мир получил там жесткий отпор, оккупация провалилась. И теперь Путин мстит, как может", — считает Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 14 ноября враг нанес массированный удар ракетами и беспилотниками по центру Одессы. Повреждены храм, жилые дома, магазин, гаражи, магистральный трубопровод теплоснабжения, транспортные средства. В зданиях выбиты окна, на некоторых загорелись балконы, кровля. К сожалению, погибла одна женщина, еще десять человек ранены, среди них – 9-летний мальчик, он в состоянии средней степени тяжести в больнице. Также среди пострадавших взрослых 22-летний парень в тяжелом состоянии, другие ранены в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения города и области.

Также "Комментарии" рассказывали, что Украину атаковали "шахеды", которые летели в Одессу через море — из Краснодарского края и Крыма, именно поэтому в городе так много разрушений, ведь все сбить над морем просто невозможно.



