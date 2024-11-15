В Воздушных силах объяснили, почему в Одессе было много прилетов

Сегодня Украину атаковали "шахеды", которые летели в Одессу через море — из Краснодарского края и Крыма, сообщил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, речь идет об атаке именно "шахедов", а не беспилотников так называемого "неустановленного типа", постоянно летящих с севера вперемешку с настоящими ударными дронами.

Шахеды

"Поэтому в Одессе много последствий на земле даже после пораженных/сбитых ударных БпЛА с боевой частью", — сообщил Игнат.

Спикер Воздушных сил сообщил, что россияне часто наносят удары по Одессе баллистикой, КАР, крылатыми ракетами и ударными БпЛА.

"Плотная застройка города, урбанизированная местность существенно усложняют работу противовоздушной обороны, но процент ущерба остается высоким. К сожалению, не все, что летит, можно сбить над морем", — подчеркнул Игнат.

Он посоветовал украинцам ни в коем случае не игнорировать воздушные тревоги.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 14 ноября враг нанес массированный удар ракетами и беспилотниками по центру Одессы. Повреждены храм, жилые дома, магазин, гаражи, магистральный трубопровод теплоснабжения, транспортные средства. В зданиях выбиты окна, на некоторых загорелись балконы, кровля. К сожалению, погибла одна женщина, еще десять человек ранены, среди них – 9-летний мальчик, он в состоянии средней степени тяжести в больнице. Также среди пострадавших взрослых 22-летний парень в тяжелом состоянии, другие ранены в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения города и области.

Из-за вражеских обстрелов также поврежден магистральный трубопровод централизованного отопления в Одессе. Котельная временно остановлена, проводятся ремонтные работы.





