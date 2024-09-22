Угледар стал редким прецедентом отмены "ротации" бригады по освоенной полосе ответственности в другой ад, заявила нардеп Марьяна Безуглая.

Авдеевка

При этом она рассказала, где уже были проведены якобы необоснованные ротации и к чему они привели. Так, по словам нардепа ВСУ, потеряли Авдеевку из-за необоснованных ротаций, неподготовленных фортификаций и того, что город не готовили к обороне.

Также, по ее словам, Силы обороны потеряли Очеретино из-за ротации и увольнения командира бригады.

Торецк , Нью-Йорк: ротация знавшей местность бригады в Часов Яр; новички, пришедшие на замену, были атакованы сразу, отсутствие подготовки города к обороне. Прорыв россиян. Фактическая потеря городов. Часов Яр: ротация и увольнение командира бригады; город не подготовлен к обороне. Оккупация половины города. Новогродовка под Покровском: ротация знавшей местность бригады; увольнение командира бригады; введение новичков; город не подготовлен к обороне. Утрата города, прорыв россиян", — сообщила Безуглая.

Кроме того, по ее информации, была попытка провести ротацию и уволить командира бригады и в Угледаре.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на угледарском направлении ситуация близится к критической. По словам экспертов, после захвата большей части территории шахты "Южнодонбасская №3", враг ожидаемо пытается обойти наши дальнейшие позиции общим вектором на Богоявлении. При этом в направлении Золотой Нивы также продолжаются тяжелые бои, враг не отказывается ходить в механизированные штурмы, которые называют банзай-атаками, за которыми следуют мясные волны. Эксперты отмечают, что к сожалению, рано или поздно оккупант, скорее всего, сможет добраться как до Богоявленки, так и Новоукраинки с Шахтерским, после чего судьба Угледара фактически будет решена.



