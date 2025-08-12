Советник президента РФ по международным вопросам Дмитрий Суслов в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera рассказал о плане, который Владимир Путин намерен представить Дональду Трампу во время их встречи на Аляске. По словам Суслова, речь идет не только о вероятном "окончательном соглашении", но и о длительном перемирии, которое Кремль стремится оформить в формате двусторонних переговоров с США, без участия Украины и ЕС.

Про что хочет поговорить Путин с Трампом

Согласно озвученным условиям, Москва впервые демонстрирует готовность пойти на частичные уступки по вопросу территорий. В частности, Путин якобы соглашается требовать отвода украинских войск только из Донбасса, тогда как ранее настаивал на выходе ВСУ также из Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, он готов обсуждать уход российских сил из Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей при сохранении нынешней линии фронта на других направлениях.

Среди ключевых пунктов – запрет на вступление Украины в НАТО, демилитаризация и проведение конституционной реформы с переходом к федеративному устройству.

Суслов также описал "резервный" сценарий: если Владимир Зеленский при поддержке европейских партнеров откажется от такого соглашения, Кремль рассчитывает, что Трамп остановит всю военную помощь Украине и даже ограничит поставки вооружения европейским странам, чтобы они не могли передать его Киеву.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Служба безопасности Украины второй раз за неделю нанесла удар по логистическому хабу в Татарстане, где хранились иранские дроны-камикадзе "Шахед" и иностранные комплектующие для их производства. Дальнобойные беспилотники Центра специальных операций "А" пролетели более 1300 километров и поразили склад в населенном пункте Кзил-Юл.