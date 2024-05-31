Стало известно, какие планы Кремлю сломал Запад

Соединенные Штаты и Германия официально разрешили Силам обороны бить их оружием по территории России.

Владимир Путин

"Увы, пока такое разрешение не дали на удары ATACMS. Но прогресс налицо", - отметил политолог Максим Яли.

Таким образом, по его мнению, коллективный Запад посылает сигнал Кремлю, что его "хотелки" захватить Харьков и начать наступление в Сумской области не будут удовлетворены.

По его словам, теперь возможности дальше спокойно накапливать наступательные силы у наших границ без опасений нанесения по ним ударов со стороны Украины, как это было нынешней весной, у россиян уже не будет.

"Медленно, с проволочками, с опаской, но всё-таки наши союзники принимают важные решения", — отметил эксперт.

При этом он считает, что угрозы Дмитрия Медведева ударить тактическим ядерным орудием по Украине и НАТО происходят лишь от бессилия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что США дали Украине разрешение на то, чтобы бить американским оружием по территории России, но пока только с территории Харьковской области. При этом сообщается, что решение Байден принял под давлением своих советников, оно принималось в закрытом режиме.

По информации западных СМИ, Украина в течение нескольких часов или дней нанесет по России удар американским оружием. При этом известно, Дмитрий Медведев уже начал ядерную истерию. Он заявил, что Россия может ударить по Украине тактическим ядерным оружием. Также он не исключил такого удара по странам НАТО.

В то же время спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что у России пока нет информации о том, что Украине разрешили бить по территории РФ.



