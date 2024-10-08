Стало известно, как Запад заставляет Украину отказаться от своих территорий

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Ткачик Олеся
Западные СМИ начали высказывать предположение, что Украина может отказаться от части своих территорий в обмен на членство в НАТО. Однако эта информация не соответствует действительности и может быть попыткой принудить Киев к переговорам, заявил народный депутат Егор Чернев, глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО, во время интервью на YouTube-канале РБК-Украина.
Переговоры Украины и РФ
Чернев прокомментировал статью Financial Times, где говорилось, что Украина якобы все больше склоняется к сценарию, по которому Россия сохранит контроль над оккупированными территориями, а Украина получит членство в НАТО.
Депутат подчеркнул, что Украину пытаются принудить к переговорам разными путями, в частности, из-за ограничений на использование западного дальнобойного оружия для ударов по территории России. Однако такие переговоры сложно назвать мирными, ведь Киев фактически заставляют обсуждать возможный отказ от своих территорий.
В то же время Чернев обратил внимание на положительный сигнал: в СМИ начали появляться разговоры о членстве Украины в НАТО и гарантиях безопасности. Еще несколько месяцев назад США и Германия не были готовы обсуждать евроатлантическую интеграцию Украины, пока идет война.
Однако, по словам депутата, сейчас существуют только осторожные формулировки по повышению статуса Украины на пути в НАТО, и окончательно не ясно, что именно может означать этот новый статус, кроме приглашения в Альянс и непосредственное членство.
По его словам, сейчас Украине остается получить официальное приглашение, после чего начнется процесс ратификации в парламентах стран-членов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Байден решил войти в историю, но не так, как надеется Киев.
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