Западные СМИ начали высказывать предположение, что Украина может отказаться от части своих территорий в обмен на членство в НАТО. Однако эта информация не соответствует действительности и может быть попыткой принудить Киев к переговорам, заявил народный депутат Егор Чернев, глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО, во время интервью на YouTube-канале РБК-Украина.

Переговоры Украины и РФ

Чернев прокомментировал статью Financial Times, где говорилось, что Украина якобы все больше склоняется к сценарию, по которому Россия сохранит контроль над оккупированными территориями, а Украина получит членство в НАТО.

"Честно говоря, мне странно сейчас смотреть на такие вбросы, и мы видели, что МИД наш опровергает, что ведутся такие переговоры. Но мне кажется, что это достаточно симптоматическая история. То есть таким образом нас, в частности, подталкивают к таким переговорам на международной арене и подводят". ", – говорит Чернев.

Депутат подчеркнул, что Украину пытаются принудить к переговорам разными путями, в частности, из-за ограничений на использование западного дальнобойного оружия для ударов по территории России. Однако такие переговоры сложно назвать мирными, ведь Киев фактически заставляют обсуждать возможный отказ от своих территорий.

В то же время Чернев обратил внимание на положительный сигнал: в СМИ начали появляться разговоры о членстве Украины в НАТО и гарантиях безопасности. Еще несколько месяцев назад США и Германия не были готовы обсуждать евроатлантическую интеграцию Украины, пока идет война.

"Сейчас я связываю эти изменения, возможно, с именно решением Байдена не баллотироваться на второй срок и пониманием того, что он, пожалуй, хочет все-таки войти в историю с каким-нибудь достижением, с чем-то чем можно, если не гордиться, то как минимум говорить, что "я это сделал", – говорит Чернев.

Однако, по словам депутата, сейчас существуют только осторожные формулировки по повышению статуса Украины на пути в НАТО, и окончательно не ясно, что именно может означать этот новый статус, кроме приглашения в Альянс и непосредственное членство.

По его словам, сейчас Украине остается получить официальное приглашение, после чего начнется процесс ратификации в парламентах стран-членов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Байден решил войти в историю, но не так, как надеется Киев.



