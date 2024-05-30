logo

BTC/USD

69385.27

ETH/USD

3812.63

LTC/USD

85.01

USD/UAH

41.00

EUR/UAH

44.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, как Запад улучшает позиции Украины перед переговорами с РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, как Запад улучшает позиции Украины перед переговорами с РФ

Запад готовит Украину к переговорам с РФ, которые могут пройти после Глобального саммита мира, считает политексперт Александр Кочетков. В частности, делает все, чтобы улучшить переговорные позиции Украины

сегодня, 17:52
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Уже через несколько недель состоится Глобальный саммит мира в Швейцарии и союзники Украины начали к нему готовиться, считает политический эксперт Александр Кочетков.

Стало известно, как Запад улучшает позиции Украины перед переговорами с РФ

Переговоры Украины и РФ

По его словам, все понимают, что после саммита будут переговоры с террористической РФ, и поэтому Запад начал улучшать переговорные позиции Украины. Однако не на поле боя, а с помощью устройства военно-дипломатических демаршей.

Как говорит эксперт, речь идет о разрешении использовать западное оружие по территории РФ. В этом вопросе, по его словам, Европа демонстрирует решительность, осталось дождаться позиции Соединенных Штатов. При этом он считает, что разрешение от США будет, хотя возможно и не публичное.

По словам эксперта, уже сейчас ракеты американского "Петриота" сбивают вражеские самолеты над территорией России. И противорадиолокационные американские ракеты "Харм" делают то же из ПВО врага, потому что они приводятся не по координатам, а непосредственно на цель, поэтому им безразлично, пересекают они границу или нет.

Еще важнее, добавляет Кочетков, что передача Швецией самолетов дальней радиолокационной разведки обеспечивает ВСУ возможность самостоятельно определять координаты целей на весь радиус действия тех ракет, которые нам предоставляют. Как и управлять действиями всех наших самолетов.

"Таким образом намек недоимперии прозрачен: если продолжаете агрессию, то технологическое преимущество ВСУ на поле боя может стать более весомым. Кремль в ответ из-за своих политических шнурков пообещал "демонстрационный ядерный взрыв в прямом эфире",
– отметил эксперт.

Следовательно, по его словам, партнеры Украины, особенно в Европе, потихоньку приходят в себя, но до полноценного союзничества нам еще далеко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Западе встревожили заявлением о том, что Путин может победить.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid034DEqAjGCfTgm5o3d9kL2ZCCd4caqdssx98SPGSzgqV747tzpnWEhh9ZMxzJrZA8Zl&id=100007508473639
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости