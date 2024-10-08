Стало известно, как Запад может мотивировать Путина захватывать больше территорий в Украине

Британское издание Financial Times недавно опубликовало материал, где говорится, что президент США Джо Байден может согласиться на продвижение заявки Украины на вступление в НАТО до завершения своего президентского срока. Однако , как отмечает в колонке на Главреде политический эксперт Валерий Клочок, стоит отметить, что это редакционный материал, в котором не указан источник информации.

Владимир Путин

При этом, по его мнению, появление информации о возможных шагах Байдена свидетельствует о том, что у журналистов был доступ к определенным данным. Однако, подчеркивает эксперт, сложно точно предсказать, поддержит ли Байден заявку Украины на вступление в Альянс.

Вместе с тем эксперт подчеркивает, что интеграция Украины в НАТО имеет большое значение для предотвращения дальнейшей агрессии России. По его словам, НАТО только должно определиться по применению пятой статьи к подконтрольным Украине территориям.

"Интеграция Украины в Альянс необходима для того, чтобы не дать возможности россиянам захватывать больше территории в Украине. НАТО только необходимо определиться в вопросе распространения 5-й статьи на подконтрольные Киеву территории, потому что только блок имеет полномочия принимать решения по подобным вопросам. Если снова дать Украине обещание о том, что она вступит в блок в неопределенные сроки, Путин получит дополнительную мотивацию для дальнейшего ведения войны", – отметил Клочок.

Впрочем, говорит Клочок, хотя Байден может продвинуть заявку Украины, его каденция близится к завершению. Теоретически, он может сделать заявление 5 ноября, указав в свою поддержку, однако окончательное решение будет принято следующим президентом – Камалой Гаррис или Дональдом Трампом. Для Гаррис это может стать возможностью продолжить политику Байдена, а для Трампа вызовом, ведь ему придется объяснить свою позицию, если он будет против, добавил эксперт.

Таким образом, говорит эксперт, публикация Financial Times является сигналом о том, что в НАТО ведутся дискуссии о вариантах интеграции Украины в Альянс. Эти сценарии, говорит Клочок, вероятно, базируются на плане безопасности, который разрабатывал Андерс Фог Расмуссен совместно с Андреем Ермаком для "Формулы мира" Зеленского. Однако такой формат участия Украины ранее не был поддержан в Офисе президента.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Байден якобы принял решение выводить Украину на переговоры в слабой позиции.



