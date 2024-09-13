Стало известно, как вдвое уменьшить необходимое количество бойцов в окопах

Вдвое сократить количество солдат на линии боевого столкновения можно за счет использования роботизированных систем. В Украине тестируется соответствующий концепт. Об этом рассказал заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Укринформ".



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По подсчетам аналитиков, в среднем сегодня на 1-2 км нужно около 70 человек в окопах. Сократить эту цифру до 30 можно за счет беспилотных систем, роботизированных систем заминирования, разминирования, РЭБ и других устройств.

Замминистра рассказал, что с началом полномасштабного вторжения начал стремительное развитие сектор defense tech в Украине. Это произошло в основном благодаря частному бизнесу. В начале 2022 года у нас было только три производителя дронов, а в 2024-м этих компаний уже около 700. Два года назад средства РЭБ производили 7 производителей, сегодня их более 120. Уже есть десятки разработок на базе искусственного интеллекта в сфере разминирования.

“И почти ни одной государственной компании нет в этом секторе – ни в “Армии дронов”, ни в кластере Brave1, ни в сегменте изготовления РЭБ. Поэтому я призываю инвесторов в этот бизнес и уверен, что после войны Украина будет субъектной на этом рынке. Мы уже понемногу начинаем дискуссии о возможности открытия экспорта для наших инновационных разработок”, — добавил замминистра.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине уже определились, куда потратят денежные средства, полученные от процентов замороженных активов РФ. Узнать подробнее о первоочередных потребностях, читайте по ссылке.



