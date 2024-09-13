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Стало известно, как вдвое уменьшить необходимое количество бойцов в окопах

На линии боевого столкновения бойцов можно заменить беспилотными системами

сегодня, 14:23
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Кречмаровская Наталия

Вдвое сократить количество солдат на линии боевого столкновения можно за счет использования роботизированных систем. В Украине тестируется соответствующий концепт. Об этом рассказал заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Укринформ".

Стало известно, как вдвое уменьшить необходимое количество бойцов в окопах

Иллюстративное фото

По подсчетам аналитиков, в среднем сегодня на 1-2 км нужно около 70 человек в окопах. Сократить эту цифру до 30 можно за счет беспилотных систем, роботизированных систем заминирования, разминирования, РЭБ и других устройств.

Замминистра рассказал, что с началом полномасштабного вторжения начал стремительное развитие сектор defense tech в Украине. Это произошло в основном благодаря частному бизнесу. В начале 2022 года у нас было только три производителя дронов, а в 2024-м этих компаний уже около 700. Два года назад средства РЭБ производили 7 производителей, сегодня их более 120. Уже есть десятки разработок на базе искусственного интеллекта в сфере разминирования.

“И почти ни одной государственной компании нет в этом секторе – ни в “Армии дронов”, ни в кластере Brave1, ни в сегменте изготовления РЭБ. Поэтому я призываю инвесторов в этот бизнес и уверен, что после войны Украина будет субъектной на этом рынке. Мы уже понемногу начинаем дискуссии о возможности открытия экспорта для наших инновационных разработок”, — добавил замминистра.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине уже определились, куда потратят денежные средства, полученные от процентов замороженных активов РФ. Узнать подробнее о первоочередных потребностях, читайте по ссылке.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3905212-zavdaki-robotizovanim-sistemam-mozna-vdvici-skorotiti-kilkist-ludej-na-linii-frontu-zastupnik-ministra.html
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