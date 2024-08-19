Стало известно, как Украине будут предлагать вернуть территории мирным путем: в чем опасность

Некоторые эксперты предполагают, что территории Курской области, которые сейчас контролируют Вооруженные силы Украины, могут быть использованы в будущих переговорах для обмена. Однако Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова, в интервью "Главреду" выразил мнение, что обмен по принципу "метр на метр" маловероятен, поскольку эти территории могут стать предметом принципиальных переговоров.

Переговоры Украины и РФ

В частности, Сунгуровский отметил, что в некоторых политических заявлениях ощущаются намеки на то, что партнеры Украины готовы согласиться на потерю части территорий, захваченных Россией до начала полномасштабной агрессии 24 февраля 2022 года. Он подчеркнул, что это очень опасный прецедент, который может создать иллюзию, что агрессоры в будущем могут рассчитывать на сохранение захваченных территорий, что особенно опасно для стран, богатых природными ресурсами.

"Если предположить, что Украина соглашается на отказ от части оккупированных территорий и наши партнеры или посредники соглашаются с этим, это очень опасный прецедент. И он находится, например, в китайско-бразильском консенсусе. Там как раз и предполагается, что территориальная целостность и суверенитет вроде бы подтверждаются, но в пользу сильного, а не слабого", – подчеркнул эксперт.

Сунгуровский также обратил внимание на то, что возможные переговоры по таким территориям могут быть длительными и не принести результатов. Он напомнил о примере "Минска-2" и формате Нормандии, где одна сторона соглашается, а другая нет, что приводит к бесконечным переговорам без реального прогресса.

Эксперт также выразил обеспокоенность из-за отсутствия механизмов принуждения, которые обеспечили бы возвращение этих территорий в состав Украины. По его словам, продолжительная оккупация будет способствовать русификации этих территорий, включая переселение россиян на захваченные земли, что усложнит возвращение этих территорий Украине даже после возможных референдумов.

"После этого я более чем уверен, что в любой декларации в результате переговоров будет записано, что возвращение этих территорий осуществляется путем референдума. Но референдума среди кого – среди тех, кто кого завезли?! Результаты я могу предусмотреть уже сейчас, они стопроцентные , все проголосуют за то, чтобы остаться в составе РФ. , — подчеркивает директор военных программ Центра Разумкова.

Кроме того, Сунгуровский подчеркнул, что переговоры по российско-украинской войне должны быть сфокусированы на ключевых вопросах, а не распыляться на разные темы, такие как продовольственная, ядерная или экологическая безопасность. Он отметил, что саммиты мира могут быть полезны для уменьшения поддержки России, но необходимо также расширять коалицию вокруг Украины, уже существующую в формате "Рамштайн".

Эксперт подытожил, что работа над проведением мирных саммитов необходима, но она должна идти параллельно с усилением деятельности тех стран, которые уже поддерживают Украину.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , пойдет ли РФ на переговоры после событий в Курской области.



