Стало известно как тактические и стратегические намерения врага

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Моесеенко Валентина
Долгосрочные планы Кремля по имеющейся информации остаются неизменными – силовым путем склонить руководство Украины к переговорам, пишут "Комментарии" со ссылкой на ММЦ.
Какие стратегические планы Кремля и какая тактика сейчас
Для этого оккупанты в ближайшее время сосредоточат свои усилия на ведении наступательных действий с целью вытеснения Сил обороны из важных центров Донецкой области:
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– первоочередной целью врага остается Бахмут, а именно установление полного контроля над этим городом;
- также противник будет продолжать попытки захватить другие города региона – Авдеевку и Марьинку.
Вместе с этим проведение в ближайшее время наступательных действий врага с белорусского направления выглядит крайне маловероятным. Однако агрессор продолжит держать под угрозой массированных ракетных ударов объекты гражданской и военной инфраструктуры Украины.
Таким образом, Россия продолжает полномасштабную вооруженную агрессию и исходя из последней информации не отказывается от планов уничтожения Украины как самостоятельного государства.
В частности, враг направляет усилия по выходу на административную границу Донецкой области, а также содержание под контролем временно оккупированных территорий. Для этого русские войска усилили свою сухопутную группировку на один полк.
По последним данным, в боевые действия против Украины Россия бросила в 48 бригад и 122 полка, оккупационные силы насчитывают около 315 формирований. В общей сложности против украинских войск враг использует около 369 000 человек личного состава и около 5 900 единиц тяжелого вооружения.
Как писали "Комментарии", в России насчитывается уже около 30 частных военных компаний . И, как уверены аналитики, они создаются не для войны с Украиной.
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