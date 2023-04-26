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Стало известно как тактические и стратегические намерения врага

Против Украины Россия бросила в 48 бригад и 122 полка, оккупационные силы насчитывают около 315 формирований

26 апреля 2023, 16:33
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Автор:

Моесеенко Валентина

Долгосрочные планы Кремля по имеющейся информации остаются неизменными – силовым путем склонить руководство Украины к переговорам, пишут "Комментарии" со ссылкой на ММЦ.

Стало известно как тактические и стратегические намерения врага

Какие стратегические планы Кремля и какая тактика сейчас

Для этого оккупанты в ближайшее время сосредоточат свои усилия на ведении наступательных действий с целью вытеснения Сил обороны из важных центров Донецкой области:


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первоочередной целью врага остается Бахмут, а именно установление полного контроля над этим городом;

- также противник будет продолжать попытки захватить другие города региона – Авдеевку и Марьинку.

Вместе с этим проведение в ближайшее время наступательных действий врага с белорусского направления выглядит крайне маловероятным. Однако агрессор продолжит держать под угрозой массированных ракетных ударов объекты гражданской и военной инфраструктуры Украины.

Таким образом, Россия продолжает полномасштабную вооруженную агрессию и исходя из последней информации не отказывается от планов уничтожения Украины как самостоятельного государства.

В частности, враг направляет усилия по выходу на административную границу Донецкой области, а также содержание под контролем временно оккупированных территорий. Для этого русские войска усилили свою сухопутную группировку на один полк.

По последним данным, в боевые действия против Украины Россия бросила в 48 бригад и 122 полка, оккупационные силы насчитывают около 315 формирований. В общей сложности против украинских войск враг использует около 369 000 человек личного состава и около 5 900 единиц тяжелого вооружения.

Как писали "Комментарии", в России насчитывается уже около 30 частных военных компаний . И, как уверены аналитики, они создаются не для войны с Украиной.

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Источник: https://t.me/militarymediacenter/1789
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