Стало известно, как связаны ракетные удары и вал «миротворческих инициатив». Чего хотят от Украины

Военный аналитик и сопредседатель Общественной организации "Права Справа" Дмитрий Снегирев поделился своими наблюдениями по осуществлению военно-политического давления Российской Федерации на Украину.

Мирные переговоры

Так, эксперт предположил, что интенсивность ракетных атак со стороны РФ на энергетическую и жилищную инфраструктуру будет расти. При этом он подчеркнул, что в российской военной стратегии четко определено, что следует проводить атаки на энергетическую инфраструктуру с целью принуждения к капитуляции.

Как отметил Снегирев, после последних ракетных атак на жилые районы Украины пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сразу заявил, что Российская Федерация готова к "мирному" диалогу, но на свои условиях. То есть, подчеркнул эксперт, такие заявления дают основание утверждать, что эти ракетные атаки преследовали цель военно-политического давления на Украину с целью заставить подписать так называемые "мирные" соглашения".

Он также прокомментировал реакцию международного сообщества на давление со стороны Российской Федерации на Украину. По его словам, важно отметить, что параллельно с атаками на Украину и заявлениями Пескова возник так называемый "мирный план" от президента Турции Реджепа Эрдогана. В этом плане четко определено, что Россия оставит за собой оккупированные территории, то есть статус-кво, на момент подписания мирных соглашений. То есть, добавил эксперт, это касается оккупированных районов Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, а также оккупированного Крыма.

По его словам, вся эта "миротворческая активность" напрямую связана с ракетными атаками страны-террориста.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Александр Лукашенко заявил о том, что сейчас пришло "идеальное" время для проведения переговоров по миру в Украине.