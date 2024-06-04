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Стало известно, как РФ может применить войска, которые собирает на границе с Сумщиной

Террористическая Россия может использовать войска, собираемые на границе с Сумской областью, несколькими способами, отметил в эфире Freedom военный эксперт Иван Ступак

сегодня, 20:30
Автор:
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Ткачик Олеся
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Есть информация о том, что в российских селах в приграничной области с Сумской областью наблюдается формирование ударных групп по технике и личному составу. Как отметил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак эти вражеские силы могут быть использованы в трех сценариях.

Стало известно, как РФ может применить войска, которые собирает на границе с Сумщиной

Война в Украине

В частности, говорит эксперт, согласно первому сценарию этих российских военных могут отправить для усиления вражеского наступления на Харьковском направлении в район Волчанска и Липцев. Ступак напомнил, что наступление здесь продолжается с 10 мая.

Второй сценарий предполагает открытие третьего направления наступления в Харьковской области. А согласно третьему сценарию – враг может пойти наступлением на Сумскую область.

"Поэтому мы полностью смотрим, наблюдаем, как они реагируют и куда формируются",
– подчеркнул Ступак.

При этом эксперт считает, что нужно также наблюдать за территорией Беларуси, хотя он все же считает, что оттуда наступление маловероятно.

По его словам, так называемый президент Беларуси вообще не настроен на эту войну.

Ступак подчеркивает, что Лукашенко, якобы, прекрасно отдает себе отчет, что треть его экономики находится в непосредственной близости от Украины, и в случае вторжения Украина превратит в пепел крупнейшие предприятия Республики Беларусь.

"И Лукашенко понимает, что для защиты ему придется раздавать оружие своим гражданам",
– подчеркнул Ступак.

При этом, по его словам, Лукашенко этого делать совсем не хочет, поскольку прекрасно понимает, в чью сторону оно может быть развернуто.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Харьковском направлении оккупанты ввели в бои свои основные резервы.




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Источник: https://uatv.ua/uk/prykordonnya-u-sumskij-oblasti-ta-nastup-iz-bilorusi-sytuatsiyu-otsinyv-stupak/
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