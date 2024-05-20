Стало известно, как повлияет на войну в Украине охлаждение отношений России с Ираном

Конечно, после смерти президента Ирана Ибрагима Раиси в Украине хотели бы увидеть охлаждение отношений между Тегераном и Москвой, говорит Иван Ступак. По его словам, было бы хорошо, если бы Иран отошел от сотрудничества с террористической Россией. Тогда бы, добавил эксперт, могли бы уменьшиться поставки электроники к "шахедам", которые уничтожают инфраструктуру в Украине. Также были бы поставлены на паузу переговоры по поставкам в Россию баллистических ракет.

Иран и РФ

При этом Ступак подчеркнул, что у кремлевского диктатора Владимира Путина были достаточно тесные отношения с Ираном и его президентом. Впрочем, добавляет эксперт, это было связано в первую очередь с тем, что Кремль платил Тегерану хорошие деньги.

По словам эксперта, гибель Раиси не приведет к изменению режима в Иране, однако хотелось бы увидеть отграничение Тегерана от Москвы или охлаждение этих отношений.

При этом Ступак предположил, что Россия, скорее всего, сможет адаптироваться к новым реалиям и начать, например, изготовление комплектующих к "шахедам", которые ранее поставлял Иран. Однако, на эту адаптацию все же уйдет некоторое время.

"Возможно, мы сможем выиграть то время, пока не будет таких массированных обстрелов с использованием беспилотников, сможем подтянуть нашу противовоздушную оборону, улучшить ее",

– подчеркнул Ступак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в авиакатастрофе. Известно, что 19 мая вертолет, на борту которого находился Раиси, совершил аварийную посадку в горной местности из-за густого тумана вблизи границы с Азербайджаном. Вертолет был частью колонны из трех вертолетов, которыми иранская делегация возвращалась с торжественного открытия дамбы на реке Аракс, на границе между Ираном и Азербайджаном.

При этом есть мнение, что смерть Раиси ничего не изменит в Иране.





