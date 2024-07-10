Стало известно, как Орбан лоббирует интересы Путина: к чему вынуждает Запад и Украину

Атака на мирных жителей Украины, включая варварский удар по крупнейшей детской больнице "Охматдет", была сознательным политическим ходом кремлевского диктатора Владимира Путина, отметил российский социолог Игорь Эйдман.

Виктор Орбан

Он убежден, что Кремль вместе со своими агентами и доброжелателями разыгрывает трагифарс, преследующий вполне конкретную цель — принудить Украину к капитуляции. При этом, по убеждению Эйдмана, венгерский премьер Виктор Орбан в этой постановке играет роль хорошего следователя, а Путин – злого.

"Орбан, делая вид, что он за немедленный мир, пытается запугать европейцев, мол, не пойдете Путину на уступки, не согласитесь на его условия – будет еще хуже, еще больше крови. Действительно, не успел Орбан сказать в интервью Bild — "И поверьте мне, следующие два-три месяца будут гораздо жестче, чем мы думаем", — как Путин устроил украинским городам кровавую баню. Дальше Орбан начнет скулить: "Смотрите, я же предупреждал, надо идти Путину на уступки", – говорит Эйдман.

На самом деле, говорит эксперт, никакой мир ни диктатору Путину, ни его венгерскому клеврету, много лет связанному с российской мафией, не требуется.

"Им нужна капитуляция Украины. Для этого они и имитируют "мирный процесс", часть которого – убийства мирных жителей украинских городов. Таким образом они пытаются заставить Украину пойти по пути самосдачи, а Запад — предать ее интересы", — подчеркнул Эйдман.

При этом он добавил, что абсолютно все, кто говорит сейчас о неизбежных уступках ради мифического соглашения с Путиным, подыграют ему. Эйдман предупреждает, что стоит только совершить хоть малейшую уступку бандитам, и они будут нагибать тебя все ниже и ниже.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после удара по "Охматдету" Орбан не выразил соболезнования, а призвал к миру с РФ.



