Стало известно, как можно мобилизовать детей-мажоров: пойдет ли власть на этот шаг

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Ткачик Олеся
В Верховной Раде заявили о том, что электронных повесток в приложении "Резерв+" не будет. Однако, юрист Юрий Танасийчук считает такое решение ошибочным.
Мобилизация в Украине
По его словам, непонятно, зачем создавать приложение, если не дополнять его функционалом и не использовать все его возможности.
Именно поэтому он убежден, что, по всей видимости, из таких соображений часть народных депутатов выступает категорически против рассылки электронных повесток.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по словам народного депутата Федора Вениславского, электронных повесток в приложении "Резерв+" не будет. По его словам, этот вопрос вызвал широкие и оживленные дискуссии при обсуждении закона о мобилизации. В это время парламентарии выработали компромиссное решение, суть которого как раз и состоит в том, что электронных повесток гражданам присылать не будут.
Кроме того, как сообщил Вениславский, в законе о мобилизации не регламентирована возможность направления через электронный кабинет каких-либо сообщений или направлений на ВЛК. Поэтому с точки зрения закона направлять на ВЛК через электронные средства коммуникации нельзя. Также член профильного комитета Рады рассказал, что пока нет оснований для увеличения 60-дневного срока для обновления военно-учетных данных.
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5.10
сегодня, 14:53
в украіні поки не відправляють електронні повістки а в росіі ( рабсеян та інших) та інших краінах можна .можливо то така украіна ?