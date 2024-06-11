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Стало известно, как можно мобилизовать детей-мажоров: пойдет ли власть на этот шаг

С помощью функционала приложения «Резерв+» можно рассылать электронные повестки, и они дойдут до детей мажоров, считает адвокат Юрий Танасийчук

сегодня, 13:37
Автор:
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Ткачик Олеся
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В Верховной Раде заявили о том, что электронных повесток в приложении "Резерв+" не будет. Однако, юрист Юрий Танасийчук считает такое решение ошибочным.

Стало известно, как можно мобилизовать детей-мажоров: пойдет ли власть на этот шаг

Мобилизация в Украине

По его словам, непонятно, зачем создавать приложение, если не дополнять его функционалом и не использовать все его возможности.

"Кроме того, это только негативно влияет на коммуникацию общества с правительством с министерством обороны, честную коммуникацию. Потому что в электронный кабинет повестка может прийти детям-мажорам, людям, пользующимся другим телефонным правом",
– отметил адвокат.

Именно поэтому он убежден, что, по всей видимости, из таких соображений часть народных депутатов выступает категорически против рассылки электронных повесток.

"Я не вижу в этом никаких законодательных ограничений, которые не позволяли бы этот инструмент ввести",
– добавил Танасийчук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по словам народного депутата Федора Вениславского, электронных повесток в приложении "Резерв+" не будет. По его словам, этот вопрос вызвал широкие и оживленные дискуссии при обсуждении закона о мобилизации. В это время парламентарии выработали компромиссное решение, суть которого как раз и состоит в том, что электронных повесток гражданам присылать не будут.

Кроме того, как сообщил Вениславский, в законе о мобилизации не регламентирована возможность направления через электронный кабинет каких-либо сообщений или направлений на ВЛК. Поэтому с точки зрения закона направлять на ВЛК через электронные средства коммуникации нельзя. Также член профильного комитета Рады рассказал, что пока нет оснований для увеличения 60-дневного срока для обновления военно-учетных данных.





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Обсуждения

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5.10

сегодня, 14:53

в украіні поки не відправляють електронні повістки а в росіі ( рабсеян та інших) та інших краінах можна .можливо то така украіна ?


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