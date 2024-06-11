Стало известно, как можно мобилизовать детей-мажоров: пойдет ли власть на этот шаг

В Верховной Раде заявили о том, что электронных повесток в приложении "Резерв+" не будет. Однако, юрист Юрий Танасийчук считает такое решение ошибочным.

Мобилизация в Украине

По его словам, непонятно, зачем создавать приложение, если не дополнять его функционалом и не использовать все его возможности.

"Кроме того, это только негативно влияет на коммуникацию общества с правительством с министерством обороны, честную коммуникацию. Потому что в электронный кабинет повестка может прийти детям-мажорам, людям, пользующимся другим телефонным правом",

– отметил адвокат.

Именно поэтому он убежден, что, по всей видимости, из таких соображений часть народных депутатов выступает категорически против рассылки электронных повесток.

"Я не вижу в этом никаких законодательных ограничений, которые не позволяли бы этот инструмент ввести",

– добавил Танасийчук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по словам народного депутата Федора Вениславского, электронных повесток в приложении "Резерв+" не будет. По его словам, этот вопрос вызвал широкие и оживленные дискуссии при обсуждении закона о мобилизации. В это время парламентарии выработали компромиссное решение, суть которого как раз и состоит в том, что электронных повесток гражданам присылать не будут.

Кроме того, как сообщил Вениславский, в законе о мобилизации не регламентирована возможность направления через электронный кабинет каких-либо сообщений или направлений на ВЛК. Поэтому с точки зрения закона направлять на ВЛК через электронные средства коммуникации нельзя. Также член профильного комитета Рады рассказал, что пока нет оснований для увеличения 60-дневного срока для обновления военно-учетных данных.





