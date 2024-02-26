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Стало известно, как изменится мир, если Путин одержит победу в Украине

Если российский диктатор Владимир Путин одержит победу в Украине, то мир изменится так, если бы во Второй мировой победу одержал Гитлер. Об этом в Фейсбуке написал бывший нардеп Борислав Береза

26 февраля 2024, 20:03 comments1302
Автор:
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Ткачик Олеся
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Многим может казаться, что Запад действительно ничего не должен Украине, а вся помощь от него – это меценатство, говорит Борислав Береза. Однако, подчеркивает он, это не так.

Стало известно, как изменится мир, если Путин одержит победу в Украине

Борислав Береза

По его словам, помощь Украине это не только попытка защиты глобальных принципов демократии в противостоянии с диктаторским режимом и попытка сдерживания других стран от попыток подобного захвата земель, но и предохранитель от кардинальных изменений в мире, если бы страны выбирали тоталитаризм вместо демократии, как более эффективную форму власти. Идет борьба за будущее. И это сегодня становится важным фактором в мотивации помогать Украине, считает политик.

"Если победит Путин, то мир изменится так же, как он бы изменился, если бы победил Гитлер. Сторонники тоталитаризма есть повсюду. И в Европе, и в США, и других странах. Они среди политических элит Запада и не нужно жить в иллюзиях. Орбан и Ле Пен с удовольствием реализуют путинскую модель правления в своих странах, используя слабость демократии и силу денег Кремля",
– считает Береза.

Поэтому, добавляет политик, сейчас идет процесс войны не только за Украину, но и за будущее мира.

"И это уже начали понимать в Европе. А это уже очень важно для нас. Тем более что лучше позже, чем никогда",
– подчеркнул эксперт.

Напомним, в США и дальше продолжаются дискуссии по поводу выделения помощи Украине в размере 60 млрд дол. Трамп неоднократно призывал республиканцев не голосовать за пакет помощи Киеву. Вместе с тем в Пентагоне заявляли, что если Конгресс не поддержит оказание помощи Украине, то ВСУ будет тяжело на поле боя. Военным придется принимать сложные решения по поводу того, какие территории они смогут защитить от российского нашествия, а какие нет.

При этом президент Владимир Зеленский подчеркнул, что экс-президент Дональд Трамп совсем не понимает цели российского диктатора Путина именно поэтому блокирует помощь Украине.




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Источник: https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0JgaSPPn4fdtdz9mPci7LNsQn3533KuQaypHykfGSWcKi6o66uad3hGbEhDdFm9FLl
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Обсуждения

Партия 5.10

26 февраля 2024, 20:32

А Борислава чего не на фронте, наверное тоже многодетный беременных ?

для Ігор

26 февраля 2024, 20:31

Ігор, ты Ігор фашист путинский засохни! Аминь тебе и путину твоему!

для Ігор

26 февраля 2024, 20:24

Ігор, к черту тебя и твоего путина! Аминь тебе!

Ігор

26 февраля 2024, 20:20

Світ зміниться на краще, як не дивно. З однієї сторони від перемоги одного зла над іншим, добро не виграє. З іншої сторони: Світ стане багатополярним; зникне юдейська монополія, яку вони намагаються будувати всюди - знищуючи конкурентів; зникне нацизм; конкуренція між полярностями прискорить розвиток - зникнуть уповільнюючи фактори. Зміни лякають, але їх не зупинити! Нова ера настає!


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