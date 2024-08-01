Стало известно, как именно F-16 будут приближать Россию к капитуляции

Предоставленные самолеты F -16 не имеют цели коренным образом изменить ситуацию на фронте. Не потому, что партнеры этого не хотят, а потому что нельзя желать невозможного, считает политолог Юрий Богданов.

F-16

"Самолеты сами по себе могут стать фактором Х, если ты можешь открыть враждебное ПВО и оставить его авиацию на земле. Ну, как американцы в Ираке. Но нам такую функцию не подвезли и не подвезут. Россия, начинавшая войну с тотального превосходства в воздухе, не сумела преодолеть украинскую ПВО и за 30 месяцев войны не смогла совершить ни авиацию, ни ракеты решающим фактором войны", — отметил эксперт.

По его словам, нам, чтобы добиться такого, нужно было предыдущие 30 лет делать только то, что инвестировать в авиацию, и то не факт, что мы сумели бы достичь желаемой некоторыми наблюдателями картины, потому что это слишком дорогой и амбициозный план. Как отметил эксперт, пройти соответствующий путь за 2,5 года даже при помощи партнеров – невозможно.

"Но каждый самолет, даже если он не ведет к капитуляции Путина за 15 минут, уменьшает возможности россиян – возможности наносить удары КАБами по военным и гражданским, позволяет эффективнее сбивать ракеты и ударные БПЛА врага, уменьшает давление на линию фронта, на энергетику, на критическую. инфраструктуру в целом", – говорит Богданов.

По словам эксперта, каждая партия F16 не сводит к нулю вероятность того, что россияне попадут в дежурную больницу или дом, но значительно уменьшает вероятность этого. То есть, подчеркивает эксперт, каждый самолет становится компонентом очень многофакторной войны, где работают люди, арта, бронетехника, БПЛА, наземное ПВО и т.д. Тем компонентом, который будет работать на дальнейшее истощение России и истощение ее военного потенциала.

"Поэтому не ожидаем чудес. Но свой вклад самолеты внесут. В то, чтобы Украина сохранилась как государство, и мы снова жили в мирной стране", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какими будут первые цели F -16 , прибывшие в Украину.



