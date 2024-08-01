Стало известно, как именно F-16 будут приближать Россию к капитуляции

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Ткачик Олеся
Предоставленные самолеты F -16 не имеют цели коренным образом изменить ситуацию на фронте. Не потому, что партнеры этого не хотят, а потому что нельзя желать невозможного, считает политолог Юрий Богданов.
F-16
По его словам, нам, чтобы добиться такого, нужно было предыдущие 30 лет делать только то, что инвестировать в авиацию, и то не факт, что мы сумели бы достичь желаемой некоторыми наблюдателями картины, потому что это слишком дорогой и амбициозный план. Как отметил эксперт, пройти соответствующий путь за 2,5 года даже при помощи партнеров – невозможно.
По словам эксперта, каждая партия F16 не сводит к нулю вероятность того, что россияне попадут в дежурную больницу или дом, но значительно уменьшает вероятность этого. То есть, подчеркивает эксперт, каждый самолет становится компонентом очень многофакторной войны, где работают люди, арта, бронетехника, БПЛА, наземное ПВО и т.д. Тем компонентом, который будет работать на дальнейшее истощение России и истощение ее военного потенциала.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какими будут первые цели F -16 , прибывшие в Украину.
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