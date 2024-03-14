Стало известно, как и почему россиянам удалось уничтожить две батареи Patriot. Подробности

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Ткачик Олеся
Как отметил Юрий Бутусов, система Patriot является стратегически важным самым эффективным оружием для борьбы с российской авиацией. В составе батареи – четыре пусковых установки М901, радар управления огнем и командный пункт, плюс машины снабжения.
ЗРК Patriot
9 марта в результате поражения российскими оккупантами колонны зенитно-ракетной батареи Patriot возле города Покровска Донецкой области на расстоянии около 50 км от линии фронта были уничтожены две пусковые установки М901 и несколько зенитных ракет MIM-104.
По его информации, враг нанес удар тремя баллистическими ракетами "Искандер" под корректировкой разведывательного дрона SuperCam. При этом пусковые установки стояли на открытом месте в колонне и не двигались. Никаких средств маскировки на машинах незаметно.
Бутусов напомнил, что стоимость пусковой установки М901 – 10 миллионов долларов, стоимость зенитной ракеты MIM-104 PAC-3 – 4 миллиона долларов.
По его словам, есть три фактора, которые позволили врагу найти и уничтожить батареи "Патриот". Во-первых, батарея действовала в данном районе несколько недель, выполнила несколько успешных пусков по российским самолетам, регулярно включался радар, и враг мог определить приблизительный район поиска для своей космической, радиоэлектронной разведки и дронов.
Во-вторых, позиции Patriot не были прикрыты зенитно-ракетными системами для защиты от дронов. Учитывая, что батарея действовала на расстоянии активных действий вражеских дронов, риск обнаружения был достаточно высоким.
В третьих, батарея получила приказ на передислокацию, но не успела его выполнить. Вместо быстрого и немедленного рассредоточения на максимальной скорости, пусковые установки собрались в плотную колонну и стояли на открытом месте в ожидании команды начала движения, образовав компактную цель для поражения, подчеркнул журналист.
При этом он утверждает, что это не первый случай обстрелов россиянами позиций Patriot, и случаи совершенно непонятного длительного нахождения на позициях, опоздания с маневром, встречаются, к сожалению, не впервые.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что первыми об уничтожении батарей "Патриот" сообщили западные журналисты.
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Наш програшне командування нічому не вчиться. То збирає для вручення нагород то для заслуховування команди, а тим часом ракети влучають. Програли тому що не хотіли змінюватись, а потім ще брехнею намагаються приховати свій програш.