Операция Сил обороны Украины в Курской области продолжается, и украинские войска продолжают постепенно продвигаться в глубь территории России, контролируя уже 93 населенных пункта. Дальнейшее развитие событий в регионе зависит от решительности украинского командования и его готовности к дальнейшим действиям.

Война с Россией

Полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в эфире 24 Канала отметил, что продолжение продвижения украинских войск усложняет логистическое обеспечение, в том числе доставку горючего, еды и боеприпасов. Он отметил, что операция в Курской области стала чрезвычайно успешной для украинских сил, застали российских военных врасплох.

Де Бреттон-Гордон подчеркнул, что украинские военные прекрасно овладели тактикой комбинированных ударов, эффективно координируя действия танков, пехоты, ПВО, артиллерии и беспилотников. Он также отметил, что отсутствие российской контратаки свидетельствует о серьезном истощении российских сил, даже несмотря на большое количество военных, развернутых на территории Украины.

Между тем тысячи российских беженцев, двигаясь по направлению к Москве, рассказывают о событиях на приграничных территориях. Даже российские СМИ уже признают, что Украина вошла на российскую территорию. Полковник подчеркнул, что война, ранее не слишком влиявшая на московские элиты, сейчас стала их главной проблемой. Он выразил надежду, что наступление Украины усугубит ее позиции на международной арене, в то время как Россия окажется в очень слабом положении.

Британский военный также отметил, что украинские силы будут действовать с осторожностью, не отводя слишком много ресурсов по другим направлениям, где россияне могут попытаться добиться успеха. Он также указал на несовершенство командной структуры российских войск, где все ключевые решения принимаются лично Путиным, что приводит к значительным задержкам в выполнении операций.

Де Бреттон-Гордон убежден, что украинские войска не будут слишком глубоко проникать на российскую территорию, а сосредоточятся на укреплении своих текущих позиций, что усугубит Украину на предстоящих переговорах. Что касается ядерной угрозы со стороны России, он отметил, что она маловероятна, поскольку Россия уже давно могла бы ее применить, но не сделала этого из-за невозможности.

В завершение военный эксперт подчеркнул важность дальнейшей поддержки Украины западными лидерами, ведь союзники стремятся скорейшего завершения войны на условиях, удовлетворяющих украинский народ и правительство.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по мнению западных СМИ Украина операцией в Курской области полностью разрушила несколько российских мифов.



