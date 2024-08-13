Стало известно, как быстро завершить войну: что для этого нужно

Перенести войну на территорию страны-агрессорки РФ — это решение, которое было давно, но только сейчас начало реализовываться, отметил основатель сообщества InformNapalm Роман Бурко.

Война в Украине

По его словам, за более чем 10 лет РФ разрушила дома и жизнь сотен тысяч, если не миллионов украинцев — разрушила города, заминировала и засорила последствия войны и военной агрессии территории нескольких украинских областей.

Именно поэтому, считает Бурко, война должна вернуться на территорию РФ, чтобы российские самолеты бомбили российские города, чтобы российские мины засорили российские области, чтобы россияне вполне почувствовали, что они десятилетиями приносили на соседние территории горе и смерть.

"Если российская армия сдаст оружие и российские военные будут массово сдаваться в плен по всей линии фронта, то война может завершиться очень быстро и без больших разрушений инфраструктуры в самой РФ. И это единственный путь к миру, потому что мир возможен только тогда, когда агрессор проигрывает и когда весь мир его перевоспитывает и заставляет заплатить за все горе, которое он принес. Это единственный путь к справедливому миру", – отметил Бурко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 6 августа Украина начала операцию в Курской области силами регулярной армии. При этом уже в первые дни из приграничья бежали ток-ток войска Кадырова. Затем там заявили, что в Курской области якобы много "иностранных наемников", а всю операцию спланировали в НАТО. При этом ВСУ и дальше продвигаются по российским территориям и захватывают их. Впрочем, в МИДе утверждают , что на самом деле Украине не нужны территории РФ.





