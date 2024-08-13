Стало известно, как близко россияне подошли к Покровску: за счет чего продвигаются

Российские силы находятся в 15 километрах от Покровска, который является их главной целью. Об этом заявила Анастасия Блищик, представитель 47-й отдельной механизированной бригады, в эфире телемарафона.

Война в Украине

По ее словам, оккупанты продолжают наступательные действия на Покровском направлении, используя артиллерию и совершая террористические атаки с помощью КАБов и ракетных ударов. Враг уже приблизился к Покровску на расстояние почти 15 километров, что свидетельствует о его приоритетности.

Особенностью этой ситуации является то, что Блищик говорит, что россияне уже два месяца не используют бронетехнику, но активно применяют FPV-дроны. Спикер отметила, что штурмы совершаются лишь пехотой, а российское командование пытается сохранить технику, отправляя вместо нее солдат на передовую.

В то же время, по ее словам, наблюдается перемещение российских сил в Курскую область, но основные силы остаются сосредоточенными на Покровском направлении.

"Тишины у нас нет – штурмовые действия продолжаются круглосуточно, и группы врага идут одна за другой", – подчеркнула Блищик.

Она также отметила, что враг неохотно сдается в плен, выбирая смерть вместо сдачи. Солдаты либо погибают от украинских защитников, либо самоликвидируются, либо их уничтожают свои же, если те отказываются идти на штурм.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российское командование не решится снять своих военных с Торецкого и Покровского направлений, чтобы перебросить их в Курскую область. Есть мнение, что до тех пор, пока российское командование будет считать, что оно способно одновременно — гасить курский кризис и вести наступление, например, в сторону Покровска, оно будет это делать или, по крайней мере, тянуть с этим — "до последнего".



