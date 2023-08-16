Стало известно, к жителям какого города россияне пытаются вызвать ненависть у украинцев

В тезисах российской пропаганды город Львов всегда ассоциировался с украинским патриотизмом, с независимостью украинцев и с тем, что нужно презирать и ненавидеть русским. Именно со Львовом связана очередная ИПСО в социальных сетях. Она имеет целью разжечь ненависть к жителям Львовской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Львов. Фото из открытых источников

В соцсети TikTok активно распространяется хэштег "Крепость Львов", под которым пользователи публикуют иронический кавер на песню группы Антитела "Фортеця Бахмут".

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"В некоторых саркастических роликах Львову приписывают больше разрушений, чем Мариуполю или Бахмуту. В некоторых — высмеиваются высокие цены на аренду квартир", — отмечают аналитики.

Отмечается, что так наивно россияне пытаются надавить на чувства украинцев, пытаясь вызвать злобу жителей одних областей Украины к другим, подстрекая и настраивая жителей разных областей друг против друга. В смонтированных россиянами видео львовян обвиняют в том, что якобы они думают, что единственные страдают из-за войны и защищают украинскую государственность.

При этом в Центре подчеркивают, украинцам же важно не забывать самое главное – враг у нас один, и это – РФ. а, что касается безопасных и комфортных мест для проживания, то на сегодняшний день их нет ни в одном регионе Украины. Так будет до тех пор, пока украинцам не удастся прогнать со своей земли российских варваров.

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