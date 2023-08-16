logo

BTC/USD

29126.18

ETH/USD

1822.65

LTC/USD

78.38

USD/UAH

37.55

EUR/UAH

41.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, к жителям какого города россияне пытаются вызвать ненависть у украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, к жителям какого города россияне пытаются вызвать ненависть у украинцев

Россияне запустили новую ИПСО. Враг пытается разжечь ненависть к жителям Львова

сегодня, 14:22
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В тезисах российской пропаганды город Львов всегда ассоциировался с украинским патриотизмом, с независимостью украинцев и с тем, что нужно презирать и ненавидеть русским. Именно со Львовом связана очередная ИПСО в социальных сетях. Она имеет целью разжечь ненависть к жителям Львовской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Стало известно, к жителям какого города россияне пытаются вызвать ненависть у украинцев

Львов. Фото из открытых источников

В соцсети TikTok активно распространяется хэштег "Крепость Львов", под которым пользователи публикуют иронический кавер на песню группы Антитела "Фортеця Бахмут".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"В некоторых саркастических роликах Львову приписывают больше разрушений, чем Мариуполю или Бахмуту. В некоторых — высмеиваются высокие цены на аренду квартир", — отмечают аналитики.

Отмечается, что так наивно россияне пытаются надавить на чувства украинцев, пытаясь вызвать злобу жителей одних областей Украины к другим, подстрекая и настраивая жителей разных областей друг против друга. В смонтированных россиянами видео львовян обвиняют в том, что якобы они думают, что единственные страдают из-за войны и защищают украинскую государственность.

При этом в Центре подчеркивают, украинцам же важно не забывать самое главное – враг у нас один, и это – РФ. а, что касается безопасных и комфортных мест для проживания, то на сегодняшний день их нет ни в одном регионе Украины. Так будет до тех пор, пока украинцам не удастся прогнать со своей земли российских варваров.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина вне саммита G20: о чем говорит позиция Индии – что еще может измениться.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/StratcomCentreUA/posts/pfbid0CsZ7cQAhgLay9UkyhrzBeoFunPw7W1Y53LkCzBdWWExYevhkfbREMoY9KC22Yp7Pl
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!